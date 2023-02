iPhone 15 Pro Max forse avrà schermo super luminoso

Quest’anno Apple potrebbe aggiornare lo schermo di iPhone 15 Pro Max rendendolo ancora più luminoso; al momento l’iPhone 14 Pro Max può raggiungere i 2.000 nits di picco, ma le nuove voci che circolano intorno questo argomento sembrano suggerire che il suo successore possa arrivare ai 2.500 nits di luminosità.

Ne ha parlato ShrimpApplePro, leaker che in passato ha dimostrato di essere piuttosto affidabile, ad esempio quando ha correttamente previsto l’arrivo dei 6 GB di RAM su tutti gli iPhone della linea 14; come dicevamo di recente su Twitter ha citato un tweet in cui si dice che i pannelli Samsung di prossima generazione, quelli che secondo lui saranno montati soltanto sugli iPhone 15 Pro Max, raggiungeranno appunto i 2.500 nits.

L’indiscrezione è controversa perché ad esempio l’analista Ross Young, altro “cecchino” nelle anticipazioni del mondo Apple, dice di non aver ancora sentito parlare di questo cambiamento negli schermi.

Ci sono comunque diversi modi per aumentare la luminosità senza montare un pannello diverso: ad esempio Apple potrebbe utilizzare un multi-lens array (MLA) oppure potrebbe rimuovere il polarizzatore dello schermo usando una tecnica chiamata “color on encapsulation”.

Se ad ogni modo ci sarà questo incremento, è molto probabile che per il bene della batteria verrà raggiunto soltanto all’aperto: al momento infatti gli iPhone 14 Pro e Max normalmente raggiungono i 1.000 nits di luminosità, salendo a 1.600 nits coi contenuti in HDR e 2.000 nits appunto quando li si usano sotto la luce diretta del Sole.

Non solo schermo

Lo stesso leaker aveva già anticipato anche un nuovo design per entrambi i modelli della linea 15 Pro dicendo che avrebbero utilizzato bordi curvi, cornici più sottili e un involucro in titanio.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di prezzi, RAM, tasti a stato solido, fotocamere, WiFi 6E e processori.

Se siete interessati potete leggere questo articolo dove abbiamo riepilogato tutte le novità che potrebbero arrivare sui prossimi iPhone 15 Pro e Max; in questo articolo invece trovate raccolte le novità dei modelli 15 e Plus.