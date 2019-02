In 4 tutorial, Apple spiega come usare meglio la fotocamera di iPhone XR e XS

Apple ha condiviso sul suo canale YouTube alcuni nuovi brevi video-tutorial per evidenziare funzionalità di iPhone XR e iPhone XS. Il primo filmato mostra come cercare foto su iPhone evidenziando la possibilità di cercare persone, luoghi o specificare elementi quali cibo, gatti, cani, spiagge, fiori e altro. L’app Foto permette di trovare facilmente le foto che ritraggono una persona o un oggetto specifici, eseguendo ricerche anche per luoghi, eventi o cose (l’app riconosce scene e oggetti; si può, ad esempio cercare la parola “lago” e selezionare una categoria dai risultati per vedere tutte le foto corrispondenti).

Il secondo filmato mostra i passaggi che consentono di scattare una foto con il controllo profondità disponibili su iPhone XS, XS Max e XR. La funzione consente di regolare in modo dinamico la profondità di campo nell’app Foto sia nell’anteprima in tempo reale sia dopo l’acquisizione per creare ritratti con una sfocatura sullo sfondo.

Un altro filmato mostrano come scegliere la foto principale con le Live Photo aprendo lo scatto, toccando modifica e muovendo il cursore per cambiare il fotogramma e scegliendo una foto principale diversa da quella visualizzata nella libreria di Foto; un diverso filmato ancora mostra come usare la funzione Illuminazione Ritratto per applicare effetti di luce alle immagini scattate in modalità Ritratto, scegliendo un effetto come “Luce teatro b/n” per ottenere un effetto tipo il classico bianco e nero.

I vari filmati durano dai 30 ai 43 secondi e sono simili ad altri mini video-tutorial che Apple ha già condiviso e trasmesso come spot in passato.