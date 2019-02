L’app Epson iPrint ora supporta i Comandi rapidi di Siri

Epson ha aggiunto il supporto a Google Assistant e Siri permettendo di stampare ed effettuare la scansione di documenti con vari modelli di stampanti e dispositivi multifunzione. Per gli utenti iOS in particolare è possibile usare i Comandi rapidi di Siri per stampare e scansionare documenti usando l’assistente vocale.

Usando l’app Epson iPrint, l’utente può sfruttare shortcut che consentono di stampare e avviare scansioni chiedendo a Siri. Sempre tramite l’assistente vocale è possibile ottenere dettagli come ad esempio sapere quanto inchiostro ancora è disponibile nelle cartucce.

Per usare le Siri Shortcuts serve l’ultima versione di Epson iPrint, app per iOS che consente di stampare foto, collage fotografici, email, pagine web, documenti oltre a effettuare scansioni, salvare e condividere file su servizi online come Box, Dropbox, Evernote, Google Drive e Microsoft OneDrive. L’app iPrint è compatibile con varie stampanti (qui l’elenco dei modelli supportati). Un pulsante nelle home page dell’app offre accesso diretto alle scorciatoie disponibili: basta selezionare il comando desiderato e registrare il comando vocale da associare.

Per quanto riguarda Google Assistant è possibile chiedere a Google di stampare vari elementi, inclusi comandi per la stampa di carta millimetrata, carta a righe o altri documenti preimpostati per progetti creativi, album fotografici, calendari, ecc. Molte stampanti Epson sono già da tempo compatibili anche con Amazon Alexa con una skill specifica.