R-Store annuncia la partnership strategica con Xerox per la digital transformation documentale dei servizi di stampa

R-Store è lieta di annunciare una stimolante collaborazione nata a fine 2023, con Xerox, un leader globale nel settore delle soluzioni di stampa e digitalizzazione. Questa partnership strategica è focalizzata sulla promozione della digital transformation, della sicurezza avanzata e della gestione efficace dei contenuti aziendali.

In un’epoca caratterizzata da cambiamenti incessanti, la digital transformation è indispensabile per mantenere la rilevanza e la competitività. Si tratta di un processo graduale che richiede l’adattamento costante alle nuove sfide e l’adozione di soluzioni innovative per migliorare le modalità di lavoro.

Aziende e professionisti sono sempre più stimolati ad abbracciare il mondo digitale, rivedere i processi operativi, sfruttare i dati e le opportunità offerte dalla tecnologia, adottare le potenzialità del cloud e migliorare l’esperienza del cliente attraverso una varietà di touchpoint digitali.

R-Store e Xerox propongono un approccio flessibile alla gestione documentale, offrendo una gamma completa di hardware, software e servizi scalabili, attentamente progettati per rispondere alle esigenze presenti e future delle aziende.

Sicurezza al centro delle soluzioni documentale

La sicurezza è un obiettivo importante condiviso sia da Xerox che da R-Store in qualità di Apple Premium Partner. Xerox si impegna a garantire soluzioni di sicurezza all’avanguardia per proteggere le organizzazioni dalle minacce in continua evoluzione. La partnership tra R-Store e Xerox è una dimostrazione tangibile dell’impegno congiunto per offrire soluzioni di sicurezza avanzate e supportare la crescita digitale delle aziende.

Soluzioni di gestione documentale e Content Management

La soluzione di content management di Xerox, DocuShare, è stata progettata per digitalizzare documenti aziendali e migliorare la collaborazione all’interno dell’ambiente di lavoro. DocuShare è altamente flessibile e configurabile su misura, e consente di affrontare con successo le sfide quotidiane legate alla gestione delle informazioni aziendali.

“Xerox è costantemente alla ricerca di Partner di valore con cui condividere e promuovere soluzioni innovative che vanno dalla gestione dei contenuti all’automazione totale dei processi aziendali, in chiave sicura e sostenibile” commenta Giacomo Noci, Director Indirect Sales Operations Xerox Italia.

“il nostro approccio è rivolto alle aziende che devono confrontarsi con un mercato sempre più globale e con una Digital Transformation che richiede maggiore efficienza e produttività. Siamo orgogliosi della collaborazione stretta con R-store e dell’impegno condiviso nel tracciare le tappe fondamentali del percorso di digitalizzazione”.

Informazioni su R-Store

R-Store è un Apple Premium Partner con una solida reputazione nell’offrire soluzioni tecnologiche per aziende e privati. La nostra vasta gamma di prodotti e servizi è progettata per soddisfare le esigenze dei clienti in un mondo digitale in continua evoluzione.

Informazioni su Xerox

Xerox è un leader globale nella fornitura di soluzioni per la gestione dei documenti e la digitalizzazione aziendale. Le tecnologie avanzate di Xerox consentono alle aziende di automatizzare i processi, migliorare la sicurezza e la produttività, e ottimizzare la gestione dei contenuti.

Per ulteriori informazioni sulla partnership e sulle soluzioni offerte i consulenti di R-Store dedicati alle aziende sono pronti ad offrire un servizio guidato: basta un click qui.