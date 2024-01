Meta promuove Vision Pro e punta a diventare l’Android del mondo AR/VR

Meta punta sul successo del Vision Pro di Apple, e vede il visore di Cupertino come un aiuto per incentivare le sue attività commerciali in questo ambito.

Lo riferisce il Wall Street Journal citando non meglio precisate persone che lavorano per Meta e con le quali ha parlato, spiegando che la multinazionale e anche lo stesso Mark Zuckerberg, sono ottimisti sul lancio di Vision Pro: a loro dire l’ingresso di Apple nel settore dei visori convaliderà le attività esistenti dell’azienda e attirerà più consumatori.

“I dipendenti di Meta vedono Quest e il suo ecosistema software emergere come l’alterativa primaria nel settore nel quale è entrata Apple, ricoprendo il ruolo che svolge Android di Google negli smartphone”, scrive il quotidiano statunitense. “La battaglia che i dirigenti Meta ed esperti del settore immaginano, vedrà al centro i produttori software che avranno un ruolo importante nello sviluppo di applicazioni in grado di attirare più persone”.

Il Vision Pro non è ancora arrivato sul mercato (arriverà ufficialmente tra pochi giorni negli USA) ma già avrebbe modificato gli obiettivi di Meta, con quest’ultima maggiormente concentrata sulla Realtà Mista rispetto a quanto lo fosse prima.

“Meta si sta concentrando sempre più sulla realtà mista che permette agli utenti di vedere immagini virtuali sovrapposte al mondo reale circostante”, riferisce il quotidiano spiegando che in precedenza Meta parlava più di “metaverso”, concetto informe che immaginava le persone lavorare e giocare, in una rete di mondi virtuali 3D incentrati sulla connessione sociale.

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, ha in precedenza dichiarato che Apple non userà mai la parola “metaverso”, e anche il CEO della Casa di Cupertino, Tim Cook, ha tempo addietro dichiarato: “Non sono proprio sicuro che la persona media sia in grado di spiegare cosa sia il metaverso”.

