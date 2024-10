Sconti Prime Day, trasformate l’iPhone in una console con Razer Kishi V2 in sconto a 95,99€

Pubblicità Se siete tra coloro che amano giocare con l’iPhone e volete vincere facile, potete comprare oggi il Razer Kishi V2 in sconto a 95,99€, sia nella versione con porta Lightning che nella versione Universale con porta USB-C. Stiamo parlando di un accessorio che trasforma l’iPhone in una vera console, introducendo pulsanti e leve principali interamente programmabili e una qualità che deriva da 16 anni di esperienza di Razer nel campo del gaming su PC e console. Ispirato ai controller Wolverine V2, il Kishi V2 presenta gli stessi input di alta qualità con i nuovi controlli tattili tramite microswitch che apportano miglioramenti all’hardware pensato per il gaming su smartphone. Il Razer Kishi V2 è dotato di un supporto stabile ed estensibile che si aggancia alla stragrande maggioranza degli iPhone e resta sempre ben saldo senza allentarsi mentre giochi. Offre una connessione diretta per eliminare la latenza di input, garantendo comandi fluidi e responsivi, ed è dotato di ricarica pass-through, per alimentare il telefono mentre si gioca. Il funzionamento di Razer Kishi V2 è integrato con la nuova app Razer Nexus per offrire all’utente più versatilità e personalizzazione. Premendo un pulsante, Razer Nexus si avvia immediatamente, fornendo rapido accesso ai giochi installati, alle funzionalità di streaming immediato su YouTube o Facebook, alla scoperta dei giochi compatibili e alle impostazioni del controller. Questo controller solo per iPhone con porta Lightning, costerebbe 120 euro ma grazie ad uno sconto lo comprate a 95,99 €. Si tratta del prezzo più basso che abbiamo visto. Il Kishi V2 for Android funziona anche per iPhone 15 e iPhone 16 ma non supporta l’app Razer Nexus e costa sempre 95,99€

Offerte Speciali Sconti Prime, i Beats Studio plus al minimo storico, solo 129,99€ Su Amazon vanno in sconto al minimo storico, gli auricolari Beats Studio +. Sono i perfetti concorrenti, più ergonomici e con soppressione del rumore, degli Airpods 3 e costano oggi solo 129,99€, il prezzo più basso che hanno mai avuto

