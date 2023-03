Visore Apple AR, presentazione WWDC23 a rischio

Se da un lato c’è chi vede indizi del nuovo visore nel logo della WWDC 2023 appena svelato, l’analista Ming-Chi Kuo ha segnalato che la produzione del primo visore Apple per AR e VR è stata posticipata: solo di uno o due mesi, ma non problemi tecnici bensì per mancanza di ottimismo in Apple, compromessi hardware inclusi.

Kuo ha affermato che la catena di approvvigionamento avvierà l’assemblaggio del dispositivo durante la seconda metà o alla fine del terzo trimestre di quest’anno. Il ritardo comporta una stima rivista delle unità prodotte e spedite quest’anno, che si aggireranno intorno alle 200.000-300.000, invece delle stime iniziali che superavano le 500.000 unità.

Ma non si tratta di problemi tecnici o di produzione: secondo l’analista Apple ha posticipato la costruzione di uno o due mesi perché non è ottimista sulle prospettive di mercato del dispositivo a causa del suo prezzo elevato (circa 3.000 dollari), soprattutto in considerazione dell’attuale clima economico debole.

Lo stesso ha anche affermato che Apple, durante il ciclo di sviluppo, è dovuta scendere a compromessi sulle specifiche, come il peso: Il posticipo potrebbe avere anche a che fare con la disponibilità di app ed ecosistema. Infine Kuo ha anche sollevato il dubbio se il ritardo nell’avvio della produzione potrebbe comportare un rinvio dell’annuncio stesso. Se così fosse, difficile sperare in una presentazione del visore già a giugno prossimo nel corso della WWDC 2023, come ampiamente indicato finora.

Tuttavia occorre rilevare che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare ben prima della disponibilità effettiva del prodotto: ci si aspetta, infatti, un intervallo di diversi mesi tra l’annuncio e la messa in vendita. In questa ottica il posticipo di uno o due mesi con disponibilità verso fine dell’anno, darebbe più tempo ai programmatori per sviluppare e mettere a punto app e software per il nuovo dispositivo.

Ricordiamo inoltre che Mark Gurman di Bloomberg ha precedentemente riferito che Apple ha l’intenzione di presentare il dispositivo a giugno, una notizia che sembra prendere corpo in queste ore, adesso che la WWDC23 è stata ufficialmente annunciata. Il primo visore di Apple, probabilmente chiamato “Apple Reality Pro”, rappresenta la conclusione di un viaggio di ricerca e sviluppo iniziato diversi anni addietro.

Tuttavia è probabile che il visore abbia un appeal limitato e che non sia destinato al grande pubblico. si pensa, infatti, che possa essere commercializzato principalmente per sviluppatori e per l’utilizzo in ambito aziendale. Si prevede che Apple presenterà future generazioni di questo visore, certamente destinati all’utente finale.

