Apple alla ricerca di specialisti in AI generativa per app AR/VR

Apple sta cercando esperti con una formazione nel settore della AI generativa per lavorare con “avanzate tecnologie”, inclusi ambiti quali la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale.

È quanto si evince da nuovi annunci della Casa di Cupertino per la ricerca di personale.

Mark Gurman di Bloomberg evidenzia la ricerca di esperti in IA generativa, riferendo che negli annunci di Apple si fa riferimento a software engineer per lavorare su modelli di machine learning e app per la realtà virtuale/aumentata.

«L’AI rappresenta una grande opportunità per far evolvere prodotti di Apple e l’esperienza di miliardi di persone in tutto il mondo», si legge in uno degli annunci. «Il Learning Technology Group di Apple è alla ricerca di ingegneri Machine-Learning con formazione e/o interessi nella AI Conversazionale o Generativa. Farete leva su modelli innovativi per creare applicazioni basate sulle più avanzate tecnologie di Apple, sviluppando la vostra expertise nella Realtà Aumentata e Virtuale (AR/VR)».

This new Apple job listing is seeking those interested in “Conversational and Generative AI” and seems to imply there will be an on-device way to create AR/VR apps on the headset — eventually. pic.twitter.com/RAPR7Txwxf — Mark Gurman (@markgurman) June 1, 2023

Gurman ritiene possibile l’integrazione direttamente sul dispositivo di tecnologie che permetteranno lo sviluppo di app per il visore di Realtà Mista di Apple, dispositivo che l’azienda dovrebbe presentare in concomitanza della ormai imminente WWDC, annuale conferenza per sviluppatori.

A gennaio di quest’anno, il sito The Information, aveva riferito di Apple al lavoro su nuovi strumenti software per permettere sia a sviluppatori, sia agli utenti di creare app per il visore, usando Siri. L’idea che era trapelata all’epoca era quello di uno strumento alla stregua di app quali Minecraft e Roblox che consentono agli utenti di creare i propri mondi virtuali con metodi non troppo complessi.

Tra le funzionalità previstecon il nuovo visore ci sono FaceTime, Apple Fitness+ e giochi, esempi indicati come campi di utilizzo principali. Tra visore, diversi nuovi Mac e tutte le nuove versioni dei sistemi operativi Apple è previsto il keynote Apple più lungo di sempre.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di tutto quello che Apple dovrebbe presentare.

