Realme GT5 Pro legge il palmo della mano

Quando LG ancora produceva smartphone, c’è stato un momento in cui ha cercato di implementare lo sblocco chiamato “Hand ID”, precisamente su G8 ThinQ. All’epoca c’era molto da migliorare: per prima cosa, si doveva accendere lo schermo per attivare il tracciamento della mano. Adesso, Realme sta introducendo una funzione simile su GT5 Pro, con il supporto di alcune gesture aeree apparentemente pratiche.

Invece di utilizzare una fotocamera time-of-flight e una luce infrarossa, Realme GT5 Pro utilizza la sua fotocamera selfie da 32 megapixel per rilevare l’impronta del palmo della mano. Nel video dimostrativo si vede come lo schermo si accende automaticamente quando il palmo si allontana dallo schermo.

Difficile pensare che la fotocamera frontale rimanga sempre attiva, quindi è possibile che il sistema funzioni in combinazione con un sensore di prossimità ad ultrasuoni presente su molti dispositivi Android.

Realme afferma che lo sblocco tramite il palmo della mano è più veloce del riconoscimento del volto, anche grazie all’apprendimento automatico che utilizza oltre 10.000 modelli. L’azienda è addirittura arrivata ad affermare che questa funzione di sicurezza ha superato un test di penetrazione che ha coinvolto oltre 10 milioni di attacchi. Tuttavia, c’è ancora il buon vecchio lettore di impronte sotto lo schermo, quindi lo sblocco tramite il palmo è solo un’opzione extra.



Come LG anche Realme GT5 Pro supporta diverse gesture aeree con la mano. Un gesto di pizzicamento attiva l’elenco delle app recenti, e da qui si può muovere delicatamente la mano verso sinistra o destra per sfogliare le app recenti.

Tenendo sollevato il dito indice di attiva il controllo del cursore, posizionandosi sopra un punto si attiva un clic. Un gesto con il palmo a tre dita scatta una screenshot. Girando il palmo si viene riportati alla schermata principale. Puntare il pollice verso sinistra, invece, attiva l’azione “indietro”. Infine quando l’utente avvicina il palmo allo schermo, il terminale andrà in stand by.

Caratteristiche tecniche

Naturalmente, si tratta di un modello top di gamma. È dotato del più recente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, di un pannello AMOLED curvo da 6,78 pollici fornito da BOE con risoluzione 2.780 x 1.264 pixel, frequenza fino a 144Hz e luminosità di 4.500 nit.

Oltre a una generosa batteria da 5.400mAh che supporta la ricarica rapida da 100W: questo permette di ottenere in 12 minuti il 50% di carica, mentre la ricarica wireless rapida è da 50W.

Ancora, come ricorda Engadget, il terminale è dotato di una porta USB-C 3.2, NFC, altoparlanti stereo e telecomando infrarossi. Come parte della sua struttura termica a nove strati, Realme ha incluso una camera di raffreddamento a vapore a tre strati, che apparentemente ha la superficie di raffreddamento più grande del settore. Il dispositivo è anche classificato con IP64 per la protezione da polvere e liquidi.

Per quanto riguarda la fotografia c’è una fotocamera principale da 50 megapixel basata su un sensore Sony LYT-808, come quello presente su OnePlus 12, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e la stessa fotocamera periscopica da 50 megapixel e zoom 3x (con un sensore Sony IMX890) presente sulla serie Oppo Find X6.

Realme GT5 Pro: prezzi e disponibilità

Il Realme GT5 Pro è disponibile in Cina a partire da 3.298 yuan, circa 460 dollari, per il modello con 12GB di RAM e 256GB di storage, fino a un massimo di 4.198 yuan, pari a 590 dollari, per il modello con 16GB di RAM e 1TB di storage.