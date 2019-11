Realme XT disponibile in esclusiva su eBay a partire da 259 euro

Realme XT, l’ultimo modello di smartphone presentato dalla società lo scorso settembre, sarà disponibile in Italia da oggi in esclusiva su eBay a partire da 259 euro per la variante da 4GB+64GB, mentre a 279 euro è disponibile quella da 8GB+128GB.

In occasione della Cyber Week su eBay, che andrà in onda dal 29 novembre al 2 dicembre, saranno disponibili 10.000 i pezzi disponibili del modello da 8 GB + 128 GB in blu e in bianco, prodotti appositamente per eBay.

Il terminale è dotato di 4 fotocamere posteriori, con sensori da 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, e una anteriore da 16 MP. Si tratta di uno smartphone che punta molto su scatti di alta qualità a un prezzo accessibile.

Realme è un marchio emergente alternativo di Oppo, e il terminale in questione sembra proporsi davvero come un best buy. Il dispositivo gode di un display da 6,4 pollici con tecnologia AMOLED, touch ID sotto schermo e processore Snapdragon 712. Ecco le sue caratteristiche tecniche:

• 64MP AI Quad Camera con Ultra-wide & Macro Lens

• Ultra Wide Camera 119°, 8MP

• 64MP Ultra Pixel Main Camera Samsung GW1

• B&W filter Camera 2MP

• Macro Camera 2MP

• In Display Fingerprint Latest Technology Powered by Goodix

• VOOC Flash Charge 3.0 Flash Charging While Gaming

• 6.4“ AMOLED Samsung Dewdrop FullScreen

• Snapdragon 712 AIE

• 3D Glass Back Design

• Hyperbola/Apollo Desig

Realme XT è disponibile in esclusiva su eBay a 259 euro per la versione da 4GB+64GB e a 279 euro per la versione da 8GB+128GB.