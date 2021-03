Sconto spedizione gratuita per le pellicole iPad Doodroo per effetto carta con Apple Pencil

Un’offerta extra per chi cerca una pellicola speciale per il proprio iPad: Doodroo offre fino a Martedi 23 Marzo le spedizioni gratuite con corriere per la sua pellicola, disponibili per tutti gli iPad con cui è possibile utilizzare Apple Pencil di prima e seconda generazione

Doodroo trasforma l’iPad in un taccuino di carta con le stesse sensazioni che si provano quando la matita scorre sul foglio. Doodroo ricrea sul tablet della mela la stessa resistenza e rumore della carta, un risultato impensabile fino ad oggi, ricercato da artisti e appassionati degli appunti su supporto naturale che lavorano su tablet.

L’uso di Apple Pencil sul tablet offre normalmente un’esperienza ben diversa dalla carta, essendo l’attrito della matita digitale sullo schermo quasi inesistente.

Questo perché la superficie dei tablet è liscia, e i disegnatori e progettisti non riescono ad avere la medesima sensazione del supporto naturale: da qui la remora di molti all’uso del digitale per disegnare o prendere appunti.

La speciale pellicola, creata da doodroo, riesce ad offrire (in base a test di laboratorio) alla Apple Pencil su iPad una resistenza pari al 94% di quella che viene data dalla matita sulla carta, ricreando praticamente il modo naturale per disegnare o scrivere.

Ricordiamo che Doodroo, recensita a suo tempo anche su Macitynet, viene fornita in una confezione doppia e con tutti gli accessori per un facile montaggio sul vostro specifico modello di tablet Apple. Un video vi aiuterà nell’installazione: seguite attentamente tutti i passaggi e prestate la massima attenzione alla rimozione della polvere e, ovviamente cercate di lavorare in un ambiente senza ventilatori, flussi d’aria esterna o interna che potrebbero vanificare la vostra pulizia preparatoria.

Per approfittare dell’offerta dovete inserire questo codice: MACITYDD0321 al momento dell’ordine e le spese per il corriere saranno automaticamente scontate. Per accedere all’offerta partite da questa pagina del sito di doodroo.