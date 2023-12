Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni, il robot per la pulizia completa in casa

Parliamo chiaro, gli acquisti di valore del Black Friday 2023 non hanno riguardato i computer e tablet di Apple che l’avevano fatta da padrone lo scorso anno grazie ad interessanti offerte, ma i modelli più potenti di Robot aspirapolvere che hanno raggiunto nuovi livelli di potenza e di versatilità sopratutto nel combinare potenza di aspirazione e modalità di lavaggio dei pavimenti con pulizia automatizzata dei moci.

Avevamo già recensito un anno e mezzo fa un modello analogo di yeedi (che ha alle sue spalle sempre Ecovacs) ma la seconda versione della serie X Deebot Omni porta tante di quelle novità che sembrano passati 5 anni. E’ un segno che il settore è in forte crescita ed è in grado di portare sulle routine di pulizia domestica tante delle innovazioni tecnologiche sia nel campo della meccanica che dell’elettronica fino ad arrivare all’intelligenza artificiale e ovviamente al controllo vocale personalizzato.

Cosa si chiede ad un robot aspirapolvere top di gamma oggi

Innanzitutto si pretende non semplice sistema di aspirazione ma qualcosa che possa radunare in un unico dispositivo anche la funzione di lavaggio di pavimenti e che i panni o i moci utilizzati vengano a loro volta lavati per ridurre al minimo il contatto con l’apparecchio. Allo stesso tempo si richiede l’assenza di contatto con lo sporco aspirato e questo implica la presenza di un serbatoio di accumulo che ci riporta, ahinoi, ai vecchi aspirapolvere con sacchetto ma che rende le operazioni di pulizia automatica assolutamente indipendenti dal nostro intervento a breve termini con una autonomia di circa un mese per tutte le operazioni.

Se queste esigenze riguardano la parte più legata alla meccanica e all’idraulica ci sono poi le capacità di movimento e sua ottimizzazione e quelle di gestione degli ostacoli che dipendono da una parte dal sistemi di riconoscimento come Lidar e telecamere dall’altra dall’intelligenza e dalla capacità di calcolo del robot stesso che coinvolgono pattern visivi o uso dell’intelligenza artificiale. Infine, visto che il robot dispone di telecamere e capacità di comunicazione perchè non utilizzarlo per controllare la casa in ogni angolo mentre siamo al di fuori di essa?

Ecovacs Deebot X2 Omni risponde a tutte le esigenze descritte sopra e lo fa con una novità assoluta rispetto ai fattori di forma che vanno per la maggiore e che hanno caratterizzato i modelli precedenti della casa: passiamo da una pianta circolare ad una pianta “a D” che secondo la casa permette di ottenere una pulizia più accurata ed una capacità di movimento in mezzo a mobili, divani e tappeti molto più versatile della concorrenza.

Lo abbiamo provato a lungo in due diversi colori (che ovviamente non influiscono sulle prestazioni) e due diversi contesti: Casa 1, una abitazione con normale frequentazione quotidiana di circa 100 metri quadri con pavimento in ceramica e finitura in simil legno e Casa 2, una casa delle vacanze frequentata nei weekend con un piano da 180 mq circa per 3/4 in parquet di rovere al naturale e per il restante quarto – cucina e bagno – in ceramica)

Cos’è e come funziona

Non siamo soliti iniziare una recensione di un robot aspirapolvere spiegando cos’è e come funziona, ma forse con questo Ecovacs Deebot X2 Omni è il caso di fare una eccezione. Questo perché non siamo di fronte ad un semplice aspirapolvere robot, bensì di fronte ad un sistema di pulizia completo. Non solo perché aspira e lava, ma anche perché la stazione “Omni” è in grado di lavare da sola i panni per la pulizia, sterilizzandoli con acqua calda.

Ecovacs Deebot X2 Omni, dunque, più che un semplice aspirapolvere, è un sistema di pulizia completo. Come vedremo, è in grado di caricare acqua pulita, scaricare l’acqua sporca, ricaricarsi di Aqua pulita, lavare e sterilizzare i panni, senza ovviamente rinunciare alla semplice aspirazione e all’auto svuotamento della vaschetta della polvere.

Unboxing

Piatto ricco sicuramente per il box di vendita di questo Ecovacs Deebot X2 Omni, anche se manca qualcosa. L’enorme pacco che verrà consegnato a casa, dal peso piuttosto importante, oltre 15 kg, contiene ovviamente l’aspirapolvere, una spazzola laterale, la base “Omni” corredata di vasca per l’acqua pulita e per l’acqua sporca, oltre al sacchetto per contenere la polvere.

Qui sotto la sequenza dell’unboxing del modello nero utilizzato nella Casa 2.

Quello che manca, a nostro parere, è una piccola boccetta per il detergente, che Ecovacs vende separatamente e che consigliamo di utilizzare per una pulizia più profonda. Considerando il costo dell’intera macchina, la presenza di un piccolo flacone detergente sarebbe stata apprezzabile, così da essere immediatamente pronti per la pulizia.

Poco male, approfittando del Black Friday abbiamo acquistato un flacone da un litro, così da darvi le nostre impressioni anche su questo.

Il robot, come è fatto

Se è vero che il cuore di questa stazione di pulizia è la base Omni, è doverose comunque iniziare a parlarvi del robot in sé. A differenza della stragrande maggioranza dei robot simili, questo X2 Omni assume una forma differente. Non il classico robot rotondo, come del resto era il predecessore X1, bensì squadrato. Questo cambiamento, ha dichiarato la società, aiuta nella pulizia, per il raggiungimento delle parti più difficili, come gli angoli, ma anche per una maggiore agilità del robot stesso.

Misura 32 centimetri di larghezza, per 35,3 centimetri di profondità, con un’altezza ridotta a 9,5 centimetri. L’assenza di una torretta LiDar garantisce di poter passare in spazi davvero ridotti, anche se non si tratta del robot più sottile presente sul mercato.

Sulla parte frontale insiste una telecamera, sulle cui funzionalità si tornerà in seguito, che integra comunque la tipologia di navigazione LiDAR a doppio laser, che può individuare oggetti fino a 10 metri di distanza, con un campo visivo di 210 gradi, garantendo una navigazione intelligente in grado di evitare gli ostacoli, oltre che fornire una mappatura dei percorsi per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico.

E’ presente un’unica spazzola laterale, posizionata nell’angolo frontale a destra, mentre sulla parte bassa insiste una spazzola piuttosto ampia, questa volta completamente in silicone. Era il cambiamento che Ecovacs doveva necessariamente affrontare.

Si tratta, infatti, di una modifica da accogliere positivamente. Questa tipologia di spazzola riesce meglio ad evitare grovigli, ed in generale risulta essere più efficiente, soprattutto per chi ha animali in casa, Rispetto alla classica spazzola con le setole, non solo raccoglie meglio polvere e sporco, ma si presta ad una pulizia migliore e, verosimilmente, ad una usura inferiore.

Sempre sulla parte bassa sono presenti le ruote motorizzate, che riescono a superare piccoli gradini di circa 2 cm, (nella casa 2 siamo arrivati a 3,5 cm) mentre sulla parte posteriore insistono le due spazzole. Sono fisse, quindi non vi è alcun braccio estensibile, come in alcuni concorrenti. Questo sistema fisso, ovviamente, non consente di raggiungere gli angoli perfettamente, anche se il passaggio dalla forma circolare a quella più squadrata, aiuta il robot a raggiungere meglio gli angoli.

Sulla parte superiore, in modo del tutto originale, Ecovacs ha inserito una vera e propria cover magnetica. Questa si solleva completamente, lasciando il robot “nudo” sulla parte superiore. Da qui si accede alla vaschetta raccogli polvere, che viene svuotata automaticamente dalla stazione Omni.

La stazione Omni

Grande, ma allo stesso tempo compatta ed esteticamente curata. E’ alta ben 525,5 millimetri, spessa 443 mm e larga 392 mm. Sulla parte frontale è presente uno scompartimento, che si apre con una leggera pressione. Qui è presente il sacchetto per la polvere, che viene riempito automaticamente svuotando la vaschetta di raccolta presente nel robot. Sulla parte alta, invece, è presente il vano che contiene le due vasche di raccolta per l’acqua: quella sporca e quella pulita.

Non è presente, purtroppo, un dosatore di detergente automatico. Questo vuol dire che sarà necessario inserirlo manualmente.

Si tratta, comunque, di una operazione che andrà ripetuta di tanto in tanto, considerando che il produttore suggerisce appena due misurini di detergente per circa 4 litri di acqua, che è il contenuto massimo dei serbatoi presenti all’interno della base.

Come già accennato, la stazione è il cuore pulsante del sistema X2. Non solo, infatti, si occupa di svuotare la vaschetta della polvere, ma anche di alimentare il robot con acqua pulita, di lavare i due moci con acqua calda a 55 gradi e di asciugarli a fine pulizia.

Da notare che dopo il lavaggio della casa è possibile impostare un tempo di asciugatura, che minimo è pari a 2 ore. E’ possibile anche interrompere questa operazione manualmente, anche se non consigliabile, così da avere panni sempre sterilizzati e puliti.

L’acqua calda, peraltro, non solo serve a rimuovere meglio le macchie più ostinate dai moci, come potrebbero essere quelle di caffè o di olio, ma migliora anche l’efficacia della soluzione detergente. Il produttore garantisce, insomma, una efficienza di pulizia tramite i panni pari o superiore al ≥96%.

Come pulisce

Aspirazione

A livello di aspirazione si tratta del robot più potente sulla piazza, e sulla carta, considerando la potenza di aspirazione nominale di 8000 Pa. Al di là dei numeri non si può che rimanere contenti della pulizia offerta da questo robot. Durante svariate prove il pavimento di tutta la casa è sempre risultato estremamente pulito.

La nuova spazzola, più larga e completamente in silicone, sembra fare meglio delle precedenti versioni con le classiche setole. Anche per quanto riguarda la rimozione di peli di animale o capelli X2 Omni sembra davvero aspirare alla perfezione.

L’intera casa, al solo passaggio del robot risulta essere assolutamente pulita. E’ possibile impostare tramite app un secondo passaggio, oppure aumentare la potenza di aspirazione, così da avere un risultato ancor più impeccabile. C’è da dire che alla potenza massima il robot risulta parecchio rumoroso, ma nella maggioranza dei casi la modalità di aspirazione standard sarà sufficiente.

Ad ogni modo, già con le impostazioni idi default si riesce ad avere una percentuale di pulizia molto elevata: ad occhio e croce potremmo dire che il 90% della superficie risulta spazzata alla perfezione.

Lavaggio

Il robot, come già accennato, è in grado di lavare, oltre che aspirare. Questo grazie alla presenza dei due moci installati sulla parte posteriore. Tramite app è possibile scegliere la quantità d’acqua da erogare. Già l’impostazione media predefinita rilascia una quantità di acqua ben visibile sul pavimento, mentre i due moci rotanti eseguono una leggera pressione sul pavimento, per assicurare un buon grado di pulizia.

Durante i nostri test abbiamo provato a mettere a dura prova il robot, lasciando ad esempio delle macchie di caffè per qualche ora sul pavimento, prima di eseguire il lavaggio tramite X2 Omni. Al primo passaggio la macchia va via, anche se solo visivamente, perché sotto la macchia il pavimento rimane comunque leggermente appiccicoso. Al secondo passaggio la macchia sembra andare via quasi completamente.

La pulizia ci ha sorpreso, ad esempio, sotto la sedia della postazione studio. Qui, solitamente, la polvere che sfrega con le ruote, rimane copiosa sul pavimento, senza che la semplice aspirazione riesca a rimuoverla. Grazie al passaggio dei moci, invece, questi piccoli grovigli di polvere vanno via.

Certo, la forza che i due moci esercitano non potrà mai essere paragonabile a quella umana, durante una pulizia tradizionale. Nel complesso, però, abbiamo notato un’ottima capacità di lavaggio di questo robot, che restituisce una sensazione di pulito e freschezza a tutta la casa. Il colpo d’occhio generale, quando la pulizia è ultimata, è davvero appagante.

Pulizie AIVI 3D 2.0 con AI

Occorre approfondire il sistema AIVI 3D 2.0 dotato di intelligenza artificiale di cui si fregia il robot, che gli permette di evitare gli ostacoli. Funziona? Si e no. Spieghiamo meglio.

Questa impostazione risulta di default attiva sull’app. Al primo avvio abbiamo notato una mappatura non corretta della casa. Al primo passaggio, addirittura, il robot dimenticava completamente una stanza. Al secondo passaggio stesso risultato.

Ci siamo accorti che quando il sistema di rilevamento degli ostacoli è attivo, il robot assume un atteggiamento che potremmo definire “conservativo”: pur di non incappare in qualche ostacolo, preferisce starci davvero alla lontana.

Ed allora, abbiamo compreso che perfino la nostra presenza davanti alla telecamera, poteva indurlo in errore. La mancata mappatura iniziale di una stanza era dovuta alla nostra presenza, che durante il primo avvio è risultata costante. Il robot, in pratica, ci vedeva spesso come ostacolo, restia dunque a calcare le zone in cui eravamo presenti.

Capito ciò, abbiamo deciso di restare lontani dalla posizione del robot, così che lo stesso è riuscito a mappare l’intera casa.

Questo vuol dire che il sistema di rilevamento degli ostacoli, da un lato sicuramente funziona ed eviterà che il robot risucchi un cavo presente sul pavimento o si incastri tra possibili ostacoli; dall’altro, però, il livello di pulizia sarà inferiore.

Abbiamo notato, infatti, che quando il sistema di rilevamento ostacoli è attivo alcune aree sul pavimento rimangono non pulite. Questo può essere dovuto alla presenza di uno sgabello presente nella stanza, piuttosto che di un paio di ciabatte.

Disattivando questo sistema, invece, il robot pulire l’intera superficie della stanza, a costo però di inciampare in qualche ostacolo o di risucchiarsi cavi o lacci delle scarpe.

Per questo motivo, è preferibile lasciare attivo il sistema AIVI quando si vuole essere certi che il robot completi la pulizia senza bloccarsi per via di ostacoli. Durante le nostre prove abbiamo preferito mantenere il sistema di rilevamento ostacoli quando la pulizia avveniva senza la nostra presenza in casa, disattivandolo invece quando eravamo pronti ad intervenire in caso di blocchi.

Inoltre, abbiamo notato che il sistema di rilevamento degli ostacoli sembra migliorarsi pulizia dopo pulizia. Ed infatti, mentre durante i primi cicli di pulizia erano ampie le aree dove l’aspirapolvere non passava (per via di ostacoli), con il passare del tempo la situazione sembra essere migliorata, tanto che dopo una decina di cicli il livello di aree pulite con sistema AIVI attivo è pressoché identico a quello con sistema AIVI disattivato.

Telecamera a bordo

La presenza di una telecamera frontale non serve al robot solo e soltanto per aggirare gli ostacoli. Si tratta, infatti, di una telecamera che l’utente potrà monitorare in tempo reale.

Aprendo l’app Ecovacs, infatti, oltre a controllare le pulizie, l’utente avrà un hub chiamato “Gestore Video”, che potrà essere protetto da una password. Avviando il flusso video si potrà guardare in tempo reale quello che la telecamera inquadra.

Questo permetterà di controllare lo stato delle pulizie, ma non solo. Ed infatti, sarà possibile avviare un giuro di perlustrazione durante il quale l’aspirapolvere non attiverà alcuna funzione di pulizie, ma girerà per casa fungendo da telecamera di sicurezza mobile. Ancora, l’utente potrà inviare la telecamera in una determinata stanza o area specifica, per controllare cosa sta succedendo in un luogo preciso. C’è perfino un pad virtuale che permette di controllare il robot come se si trattasse di un modellino RC.

Non è tutto. Si potrà perfino avviare una chiamata a 2 vie, fungendo praticamente da interfono con chi è dentro casa.

Si tratta di funzioni davvero utili, che durante le nostre prove abbiamo utilizzato moltissimo, soprattutto come sistema di pattugliamento della casa.

Peraltro, la qualità dell’immagine è piuttosto buona, considerando che non nasce come sistema di videosorveglianza. Supporta perfino l’HDR. Peccato solo che non siano presenti LED sul robot: di sera, infatti, il sistema servirà a ben poco in spazi non illuminati. Per effettuare un giro di ricognizione notturno sarà necessario accendere le luci in casa, il che potrebbe essere un problema se non si dispone di un sistema di accensione remoto.

App Ecovacs

Gioie e dolori. Si è già detto del bug che molte volte affligge l’app all’apertura. Sembra affliggere solo gli smartphone Android, e non anche iPhone. Capita che aprendo l’app le scritte siano sovrapposte e la mappa principale nascosta. Occorre uscire dall’app e rientrarvi per risolvere.

Al di là di questo, sono davvero tantissime le opzioni che l’applicazione mette a disposizione. talmente tante che, almeno inizialmente, ci si confonde. La schermata iniziale fornisce una visuale della mappa, dove poter cliccare per avviare pulizie stanza per stanza o, addirittura, area per area.

Dall’app è possibile gestire praticamente qualsiasi elemento del robot e della stazione, ma molte informazioni sembrano confuse o nascoste all’interno di sotto menù.

Dopo averci preso confidenza, comunque, l’app di naviga senza problemi. E’ certamente completa, ma potrebbe essere organizzata meglio. Ad esempio, la gestione della videocamera è molto accessibile e assolutamente funzionale.

Conclusioni Casa 1

Ecovacs Deebot X2 Omni è, senza dubbio, uno dei sistemi di pulizie smart per la casa più completi. Il robot ha un’ottima qualità costruttiva, così come la base omni. Il funzionamento durante le pulizie è pressoché perfetto e il sistema di rilevazione ostacoli, seppur sembri ancora non troppo maturo, assicura che l’aspirapolvere non si blocchi per via di qualche ostacolo in casa.

L’assistente YIKO non è certamente all’altezza dell’assistente Google o di Alexa, ma è utilissimo perché consente di pulire una singola stanza specifica anche comando vocale, cosa che non è possibile fare con gli assistenti sopra citati.

La qualità della pulizia è più che ottima quando si tratta di aspirazione, ma anche molto buona per quel che concerne il lavaggio (ovviamente il mocio manuale ha sempre punti di vantaggio).

Il prezzo di certo potrebbe spaventare, visto che il listino parla di 1399 euro. Si tratta, comunque, di una spesa, che consigliamo di valutare considerando la qualità del sistema offerto. è comunque spesso in sconto con un prezzo ultra competitivo di circa 1000 euro.

Esperienza e Conclusioni Casa 2

Sia che la finitura sia bianca o che sia nera ovviamente il comportamento è lo stesso ma una ulteriore opinione per un oggetto con una spesa così impegnativa può essere utile sopratutto con un impiego totalmente diverso.

Abbiamo utilizzato Deebot X2 Omni in versione nera per oltre un mese in una casa delle vacanze in campagna. La casa viene frequentata nei weekend e inizialmente si trovava in condizioni di pulizia non ottimali con polvere, insetti e con diversi oggetti disposti in maniera casuale sul pavimento: sicuramente le condizioni peggiori per un primo uso del prodotto. Dopo una prima veloce ricognizione il robot ha creato una mappa della casa individuando anche il bagno e contrassegnandolo con una campitura diversa e pure divani e arredi posizionandoli però con un orientamento errato.

In questa prima ricognizione il robot ha mostrato quelle che sono le sue qualità meccaniche che possono tramutarsi, se non attivate regolarmente una gestione proattiva della pulizia, in problemi di funzionamento.

La potenza di aspirazione è veramente elevata e mentre gli altri robot si limitavano a salire solo su piccoli tappeti morbidi da bagno o cucina di ridotto spessore (panni di 0,5/1,0 cm) questo letteralmente se li divorava bloccando ad un certo punto le operazioni. L’altro problema, dovuto all’esuberanza di potenza e alle grandi ruote è il fatto che quando il robot trova sedie con un elemento trasversale a terra (come quella di Ikea che vedete qui sotto) piuttosto che girarci intorno come fanno i concorrenti cerca di scavalcarle rimanendo sospesa a cavallo in una posizione che blocca l’avanzamento.

Mentre il primo problema si risolve rimuovendo fisicamente o in modalità virtuale il tappeto dal giro delle pulizie, il secondo implica il posizionare le sedie sul tavolo o ancora meglio (ci auguriamo) un aggiornamento delle capacità di riconoscimento degli oggetti.

Dall’altra parte la notevole potenza di aspirazione è veramente una garanzia nel caso di presenza di animali in casa e il poter sollevare i due moci permette di gestire tappeti anche spessi. Infine dobbiamo rilevare che se abbiamo due ambienti confinanti (pensate ad una stanza confinante con una veranda o serra solare) con una piccola soglia di alluminio che collega la base dell’infisso questa viene facilmente superata da X2.

In generale, per questo come per altri robot, è necessario effettuare una sorta di periodo di rodaggio in cui si individuano tutti gli ostacoli e gli impedimenti che possono portare ad un blocco delle operazioni di pulizia. Questo ci aiuterà da una parte a mantenere un ordine di base dell’area di pulizia e posizionare le sedie in modo che non ostacolino le operazioni, dall’altra parte istruiremo il robot insieme all’AI a riconoscere sempre meglio l’ambiente circostante.

Altre osservazioni specifiche per la casa 2 è possibile farle sul pavimento in legno. Il dosaggio dell’acqua, specialmente su un pavimento non trattato come quello presente nell’abitazione è fondamentale e dobbiamo dire che Deebot X2 Omni si comporta molto bene rilasciando sulla superficie un velo d’acqua leggero e costante che permette una rapida asciugatura anche in un ambiente con una temperatura non elevata.

L’aspirazione dello sporco è sempre stata effettuata al massimo della potenza prima del lavaggio visto che dall’esterno è facile introdurre terra, piccole breccioline e sporco non usuale in città.

Infine una ulteriore nota sulla funzione di ricognizione della casa attraverso le telecamere a bordo: in locali frequentati solo occasionalmente questa funzione è un plus quasi fondamentale visto che permette di controllare in ogni momento le condizione dell’abitazione, eventuali perdite d’acqua, intrusioni di animali o qualche finestra o porta rimasta erroneamente aperta portando il robot in qualsiasi angolo della casa e coadiuvando o magari sostituendo eventuali telecamere di sorveglianza.

Pro

Sistema di pulizia completo

Qualità costruttiva e numero di funzioni

Aspirazione al top

Lavaggio efficace

Contro

App con qualche bug specialmente su Android

Menu da rivedere

Il prezzo pieno potrebbe spaventare

Prezzo al pubblico