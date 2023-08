Recensione SwitchBot Curtain 3, il motore smart per tende più potente e compatibile Matter

Una marea di novità da SwitchBot nella seconda parte del 2023: dopo gli arrivi di nuovi e accessori e l’annuncio della compatibilità del proprio Hub 2 (connette periferiche IR, Bluetooth e Wi-FI) con Matter arriva la nuova versione 3 del motore per tende a trascinamento molto più potente ed efficiente dei modelli precedenti, attrezzabile con un pannellino solare per non doverla ricaricare ogni 6-8 mesi e pure integrabile in Matter e Homekit se abbinata ad Hub 2.

Il nuovo SwitchBot Curtain 3 è disponibile in tre varianti, il classico bastone Rod, e quelli per i binari ad U o I: U-Rail e I-Rail. Noi abbiamo provato la prima.

Le dimensioni rispetto ai modelli precedenti sono aumentate: Curtain 3 ora misura 85 × 72.5 × 205 mm, rispetto alla versione 2 che misurava 84 × 76 × 143 mm: le nuove misure permettono di integrare una batteria agli ioni di litio con durata fino ad 8 mesi e un motore più potente in grado di trascinare tende fino a 16 Kg.

Se siete preoccupati di dovere collegare il lungo cavo USB-C/USB-A in dotazione per caricare il motore sappiate che è possibile collegare il pannello SwitchBot Solar Panel 3 in via permanente per una ricarica continua anche in condizioni di scarsa illuminazione e scordarvi qualsiasi ricarica.

Se siete preoccupati anche della sua rumorosità sappiate che potete optare per una modalità lenta e silenziosa QuietDrift con rumorosità inferiore ai 25dB oppure una più performante come velocità e rumorosità contenuta sotto i 42dB. La modalità lenta consuma però più batteria.

Unboxing

Ecco le scatole che contengono Curtain 3, il pannello fotovoltaico e il comando remoto che potrete abbinare per manovrare le tende una volta motorizzate ma ci sono altri 7 sistemi per comandarle!

Installazione

L’installazione nel caso di tende a scorrimento su bastone è più o meno complessa e nella confezione ci sono numerosi accessori che permettono di sfruttare diverse modalità di aggancio: anelli, passanti in stoffa, passanti in acciaio etc. La partenza avviene appendendo prima uno e poi l’altro dei fianchi staccabili distanziandoli in qualche caso con un accessorio e poi infine montando il motore centrale che con il rullo posizionato nella sua parte superiore andrà a trasportare tutta la tenda. Sia nell’app che nell’esauriente manuale (per il momento solo in inglese) trovate tutte le immagini e le indicazioni dei prodotti da usare.

Per facilitare le operazionic’è anche un pulsante di blocco-sblocco che facilita l’operazione. Il rullo presente sul modello ROD che abbiamo ricevuto è molto potente e il motore rientra sempre nella sua sede di partenza. Sicuramente l’installazione più semplice, che impiega non più di 30 secondi, è quella con anelli su bastone che vedete qui sotto.

Per questo nuovo modello c’è in più un sensore magnetico incluso che serve a riposizionare perfettamente il motore nella posizione iniziale nel caso di slittamento durante molteplici viaggi di apertura e chiusura della tenda effettuando una calibrazione aggiuntiva automatica: nella versione a bastone è un adesivo e che porta il contatto magnetico nella giusta posizione.

Una volta caricato il motore e posizionato sulla la tenda possiamo premere per due secondi il bottone a bordo di Curtain e lanciare l’applicazione SwitchBot per una connessione diretta via Bluetooth al nostro Telefono. Da qui in poi riceverete le istruzioni passo passo che tengono conto della disposizione delle tende sul bastone, del verso di apertura, della lunghezza del bastone stesso permettendo una precisa calibrazione automatica e manuale delle posizioni iniziali e finali.

Ecco le fasi delle impostazioni software da iOS o Android.

Tanti modi per controllare le tende: dal più tecnologico al più naturale

Quella gestita dallo smartphone non è che la prima fase dell’automazione visto che con il sistema SwitchBot le possibilità di interazione con altri apparecchi sono davvero tante: si potrà controllare la tenda come già smartphone oppure collegarla all’Hub 2 di SwitchBot sia per abbinarla a pulsanti esterni che a particolari automazioni, collegarla ad Alexa, Google, IFTT e pure abbinare dei comandi vocali per Siri.

Da qualche settimana il nuovo firmware di SwitchBot Hub 2 permette anche di integrare gli accessori collegati all’interno di Homekit attraverso Matter e Curtain, Lock (la serratura smart) e Blind tilt (il controllo delle veneziane) possono entrare a far parte dei prodotti controllabili all’interno di Homekit.

Sicuramente il sistema più naturale per chiudere e aprire le tende è quello di spingerle e il motore posizionato in alto potrebbe fare da contrasto con la sua frizione: SwitchBot ha pensato anche a questo e con la funzione Touch & Go basta iniziare a scostarle nella direzione di chiusura o apertura e il motore si avvia per compiere l’operazione completa anche se non avete un telecomando, uno smartphone o non conoscete i comandi vocali necessari per attivare l’automazione.

Automazioni a tutti i livelli anche in base all’illuminazione

Oltre a gestire i comandi diretti o quelli servo-assistiti l’applicazione SwitchBot permette di temporizzare l’apertura e chiusura delle tende e pure di regolare l’attivazione in base al livello di illuminazione della stanza e non scordiamoci che utilizzando Hub2 di Switchbot abbiamo anche un sensore di Temperatura e umidità: combinando i dati rilevati possiamo utilizzare la tenda anche come schermatura ai raggi solari e diminuirne l’impatto a livello termico nella stanza. Il pannello solare accessorio che si collega al Curtain 3 tramite un semplice cavo USB-C aggiunge il sensore di luminosità per gli scopi citati sopra.

Conclusioni

Si tratta di un accessorio potentissimo che risolve un problema di automazione su una tipologia di aggancio dei tendaggi difficilmente gestibile in altro modo, l’ultima versione permette di movimentare tendaggi ancora più pesanti e si integra non solo con Alexa, Google e i comandi di Siri ma pure con Homekit attraverso Matter e l’Hub 2 che può essere sfruttato anche per gestire i sensori per un uso proficuo anche per la regolazione termica e luminosa della stanza.

Grazie al pannellino solare accessorio è possile dimenticarsi di ricaricarlo e ciò rende il sistema tenda + Curtain 3 veramente indipendente e autonomo e permette l’installazione anche su tendaggi (oscuranti/isolanti) difficilmente raggiungibili come finestroni alti in aule scolastiche destinate alla proiezione durante le ore diurne. Peccato solo per l’assenza delle istruzioni in italiano ma SwitchBot sta lavorando anche su questo come evoluzione della sua offerta e dell’allargamento dei mercati di interesse.

Pro

Versatilità e integrabilità in tutte le soluzioni domotiche consumer

Potenza del motore e indipendenza grazie al pannello solare accessorio

Fa parte della soluzione SwitchBot in constante evoluzione ed è facilmente integrabile con sensori e tipi di controllo remoto se si usa Hub 2.

Montaggio veloce con tende agganciate con anelli

Contro

Montaggio non semplicissimo con soluzioni particolari di aggancio

Carica periodica scomoda se le tende sono posizionate ad elevata altezza

Prezzo al pubblico

I prodotti SwitchBot sono disponibili anche su Amazon ma la Curtain 3 è disponibile al momento solo sullo store Europeo di SwitchBot al prezzo di 89,99 € mentre il pannellino solare costa 25,99 €.

I costi di SwitchBot Hub 2 sono di 79,99 €, lo SwitchBot remote costa 19,99 €.