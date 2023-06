Vision Pro potrebbe essere utile anche in campo medico

L’Apple Vision Pro potrebbe avere impieghi di rilievo in campo medico e tra questi mostrare dati di vitale importanza durante gli interventi chirurgici.

Apple ha presentato il Vision Pro come un dispositivo utile per la produttività e il divertimento ma i campi nei quali è potenzialmente utilizzabile sono molti altri.

All’interno della sala operatoria, Grossmann immagina la possibilità di visualizzare dati visualizzati in tempo reale con la Realtà Mista, alla stregua di quanto già possibile con altre tecnologie simili.

Tra i vantaggi di questo sistema, il fatto che non è necessario girare la testa verso un computer. Sfruttando lo “spatial computing”, i display del visore permettono di visualizzare dati in qualunque punto della stanza, anche nel campo visivo del chirurgo, permettendogli di non distogliere lo sguardo dal tavolo operatorio e di sfruttare le potenzialità e i dettagli forniti dalle immagini AR.

Nello stesso ambito il visore AR potrebbe essere utile anche per il training di futuri medici, per offrire/mostrare informazioni dettagliate ai pazienti, nel campo della riabilitazione cognitiva, psichiatrica e la riabilitazione fisico-motoria.

Per tutto quello che c’è da sapere sul Vision Pro di Apple vi invitiamo a partire da questo indirizzo.