Redmi 13C arriva in Italia e punta sulle foto con un prezzo competitivo

In arrivo in Italia il nuovo Redmi 13C, uno smartphone che punta sull’intrattenimento e sulla creatività a prezzi davvero aggressivi, come da tradizione per il brand.

Con il processore MediaTek Helio G85 e uno schermo LCD da 6,74 pollici, sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 18 dicembre esclusivamente su mi.com.

La casa produttrice, Xiaomi, ha annunciato con entusiasmo l’arrivo sul mercato italiano del Redmi 13C, un dispositivo ottimizzato per le esperienze fotografiche e l’intrattenimento, con particolare attenzione alle esigenze creative della generazione Z.

Il dispositivo vanta un profilo sottile di soli 8,09 mm, con un design piatto e alla moda, proposto in colorazioni ispirate alla natura come Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White.

Il Redmi 13C vanta uno schermo da 6,74 pollici con un refresh rate di 90Hz per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Il comfort visivo è assicurato grazie al display LCD, dotato di DC viewing e certificazione TÜV per la tecnologia Low Blue Light e Flicker Free, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi.

La fotocamera del Redmi 13C è stata potenziata per soddisfare le esigenze di creazione di contenuti social. Con una tripla fotocamera da 50MP e una fotocamera frontale da 8MP, il terminale offre ritratti e autoscatti di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, secondo quanto sottolineato dal produttore.

La velocità di scatto in modalità notturna è migliorata del 34,9%, consentendo foto e video di alta qualità anche in situazioni di scarsa luminosità. Con 10 filtri filmCamera e opzioni di film frame, gli utenti avranno ampie possibilità creative a disposizione.

Al suo interno il dispositivo sarà alimentato dal processore octa-core MediaTek Helio e ottimizzato dal sistema operativo MIUI 14 per prestazioni fluide anche per il gaming e la visione di video. Il supporto per fino a 1TB di storage espandibile consente di conservare una vasta quantità di contenuti.

Quanto alla memoria, offre fino a 8GB di RAM aggiuntivi oltre agli 8GB di base, raggiungendo un totale di 16GB. La batteria da 5000mAh (typ) assicura un utilizzo duraturo ad alte prestazioni e la porta USB Type-C aggiornata supporta la ricarica rapida Power Delivery (PD) da 18W.

Il Redmi 13C sarà disponibile su mi.com a partire dalle ore 10.00 del 18 dicembre, nelle varianti di colore Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green. Le opzioni di memoria includono la versione da 6GB+128GB, a partire da 159,90 € e 8GB+256GB a partire da 179,90€.