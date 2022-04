Redmi Note 11 Pro Plus 5G in offerta a 399 con coupon sconto

Redmi ha presentato tutti i suoi ultimi note 11, tra i quali spicca certamente il top di gamma Pro Plus, dove il “+” questa volta fa davvero la differenza. Se volete fiondavi all’acquisto il link da cliccare è direttamente questo; sulla pagina di acquisto non dimenticate di floccare il codice sconto che lo porta a meno di 400 euro.

Dopo essere stato presentato per il mercato cinese, è arrivato da pochi giorni anche in Italia il modello Pro+ 5G, che tra le tante migliorie porta con sé un processore molto più performante, rispetto ai fratelli minori, il Dimensity 920, mentre sulla parte posteriore spicca un reparto camera con sensore principale da ben 108 MP.

Come già accennato, il processore rappresenta uno dei “boost” più importanti rispetto ai fratelli minori. Il Dimensity 920 è, infatti, molto più potente rispetto alla CPU Snapdragon 695 presente nel modello standard. Si tratta di un chip a 6nm, che naturalmente supporta il 5G. Per quanto riguarda il pannello, si tratta di una unità AMOLED da 6,67 con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Altra caratteristica di spessore riguarda la batteria. Non solo, e non tanto, la capacità nominale di 4500 mAh, ma il supporto alla ricarica da 120 W, che permette di portare il terminale da 0 a 100 in appena 15 minuti. Sì, non è un errore di battitura: 15 minuti per avere il dispositivo completamente carico.

Il terminale non scende a compromessi neppure sul reparto audio, considerando che integra tecnologia JBL, assicurando quindi un’ottima qualità sonora, che farà certamente la felicità di tutti i gamer, ma anche di chi utilizza lo smartphone per la fruizione di contenuti multimediali.

La promozione su questo smartphone è davvero importante. Al momento potete acquistarlo a partire da 399 euro direttamente a questo indirizzo. Per ottenere lo sconto sarà sufficiente cliccare su “ottieni coupon” sul pulsante che si trova poco sotto il prezzo.

Clicca qui per acquistare.