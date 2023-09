Reply Cyber Security Challenge, aperte le iscrizioni a maratona di 24 ore sulla sicurezza informatica

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2023 della Reply Cyber Security Challenge, giunta alla sua sesta edizione. La competizione online a squadre, dedicata alla sicurezza informatica e aperta a giovani professionisti e appassionati di sicurezza informatica di tutto il mondo, ha visto la partecipazione di oltre 3800 squadre provenienti da 95 paesi nel 2022.

La competizione, che si svolgerà venerdì 13 ottobre, ha l’obiettivo di mettere in competizione squadre (da 2 a 4 giocatori) in una maratona di 24 ore, Capture The Flag (CTF), incentrata sull’individuazione di vulnerabilità appositamente nascoste all’interno di software e sistemi informatici.

Sviluppata dai Reply Keen Minds, un team di esperti di Cyber Security di Reply, la sfida è composta da cinque livelli per ciascuna delle cinque categorie di gioco (Coding, Web, Miscellaneous, Binary e Crypto) in cui i partecipanti dovranno cercare di risolvere, nel minor tempo possibile, problemi di sicurezza ed enigmi di difficoltà crescente.

Il programma University Students League è confermato anche per questa edizione 2023. Ogni partecipante contribuirà sia al punteggio della propria squadra sia a quello dell’università di appartenenza. L’università con il punteggio più alto, basato sulla somma dei punteggi ottenuti dai coder che la frequentano, vincerà un premio a scelta, consistente in un sostegno economico per un progetto universitario o in un Arcade Game per gli spazi comuni.

Fino al 12 ottobre, sul sito challenges.reply.com, i partecipanti avranno la possibilità di iscriversi gratuitamente alla sfida (registrando la propria squadra o unendosi ad altri giocatori in squadre casuali) e di allenarsi risolvendo le precedenti Cyber Security Challenges di Reply in un ambiente “sandbox”.

a vittoria sarà assegnata alle tre squadre che, al termine della competizione, avranno ottenuto il punteggio più alto e presenteranno un report illustrando le strategie adottate durante la sfida. Il punteggio finale sarà determinato dal maggior numero di flag nascoste individuate più un bonus assegnato per la rapidità risoluzione dei problemi.

La sfida si svolge durante l’European Cyber Security Month (ECSM), la campagna di sensibilizzazione europea che ogni anno, nel mese di ottobre, mira a sensibilizzare cittadini, organizzazioni, aziende e istituzioni sui principali rischi informatici.

