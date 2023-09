Eddy Cue e altri dirigenti Apple testimoni negli USA in causa antitrust contro Google

Tre dirigenti di Apple sono stati chiamati a testimoniare nell’ambito della causa intentata dal Dipartimento di Giustizia USA (insieme ad alcuni Stati come la California) ad Alphabet, l’azienda sotto il cui cappello include Google, causa che vorrebbe obbligare il gruppo californiano a separare tre diverse attività dal suo core business di ricerca.

I tre dirigenti di Apple sono: Eddy Cue (che si occupa della supervisione di Apple Music, Apple TV e altri servii), John Giannandrea (responsabile machine learning e strategie IA) e Adrian Perica (responsabile sviluppo societario, fusioni e acquisizioni), tutti e tre chiamati a testimoniare nonostante abbiano tentato di sostenere che la partecipazione sarebbe per loro “indebitamente gravosa”, riferendo di avere già risposto a domande sul caso in una fase precedente dell’udienza.

Lunedì 5 settembre il giudice distrettuale Amit Mehta ha respinto la richiesta di legittimo impedimento da parte dei dirigenti Apple.

Reuters spiega che la Casa di Cupertino non è parte in causa ma i suoi dirigenti sono chiamati a testimoniare perché secondo il governo, Google mira ad affermare la propria posizione dominante “neutralizzando o eliminando” i rivali con acquisizioni e costringendo gli inserzionisti a usare suoi prodotti che rendono complicata la vita ai concorrenti.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Google abusa della sua posizione dominante nel campo delle ricerche, e la testimonianza dei dirigenti Apple, permetterebbe di affrontare “questioni centrali” sul caso in questione.

Secondo quanto riportato nei documenti depositati in tribunale, Cue sarà sentito in merito all’accordo multi-miliardario con Apple sulle ricerche (Mountain View paga a Cupertino una parte delle entrate che ottiene dalle ricerche effettuate dagli utenti tramite Safari su macOS, iOS, iPadOS); Giannandrea sarà sentito perché proviene da Google e potrebbe dover rispondere a domande su presunto accordo con Apple per non competere nel settore della ricerca che prevede il pagamento di parte dei ricavi per scoraggiare la Mela a lanciare un sistema concorrente.