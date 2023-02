Xiaomi Band 8 vicina al debutto

Xiaomi dovrebbe far debuttare al prossimo MWC le versioni globali di Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Al loro fianco potrebbe esserci anche Xiaomi Band 8, la cui produzione di massa dovrebbe già essere iniziata.

Xiaomi ha lanciato la Band 7 nel maggio dello scorso anno in Cina, per poi arrivare a giugno nei mercati globali. Il successore diretto è in arrivo e potrebbe essere davvero vicino.

Secondo il leaker Mukul Sharma, Xiaomi ha iniziato la produzione di massa della nuova fitness band. Al momento, però, non vi sono conferme ufficiali da parte della società, ma la possibilità è che Xiaomi Band 8 debutti al fianco di Xiaomi 13 Ultra.

Entrambi i dispositivi potrebbero essere raggiunti anche da Xiaomi Pad 6, che potrebbe vedere luce durante lo stesso evento di lancio. Come riportato in precedenza, lo Xiaomi 13 Ultra non verrà lanciato questo mese ed è più probabile che debutti ad aprile o maggio. Gli ultimi rapporti sui terminali Xiaomi confermerebbero anche che la società lancerà Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro a Barcellona.

A proposito di questi ultimi, se dovessero risultare identici nelle specifiche alle loto controparti destinate al mercato cinese, le specifiche dei due dispositivi dovrebbero essere le seguenti. Xiaomi 13 globale dovrebbe godere di uno schermo OLED da 6,36 pollici 1080×2400 120Hz, Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di archiviazione, un triplo sistema di fotocamera posteriore (50 MP principale con OIS, 12 MP ultrawide, 10 MP con zoom ottico 3.2x), oltre ad una selfie camera da 32 MP e una batteria da 4.500 mAh.

Tornando alla smartband, non si conoscono attualmente le caratteristiche, né le novità che Xiaomi Band 8 potrebbe portare al bracciale fitness per eccellenza. L’attuale modello di Band 7 ha portato con sé caratteristiche importanti rispetto alle passate generazioni, pur senza stravolgerne la filosofia di base.

Se volete scegliere una Mi Band vi invitiamo prima a leggere il nostro confronto a questo indirizzo.