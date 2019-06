Come riattivare gli screenshot Apple Watch su watchOS 3 e successivi

Come ormai da tradizione su molti tablet e smartphone, anche Apple Watch, sin dalle origini di watchOS, ha consentito di scattare screenshot delle varie schermate, semplicemente con la pressione di due pulsanti. A partire da watchOS 3, però, questa funzione è stata rimossa di default da Apple, ecco perché e come riattivarla.

Fino a watchOS 2 per scattare uno screenshot dello schermo Apple Watch era sufficiente premere contemporaneamente la corona digitale e il tasto laterale. Da watchOS 3 in poi, invece, questa combinazione attiverà e metterà in pausa una sessione di allenamento. E’ possibile però ripristinare il comportamento precedente, continuando ad utilizzare i due tasti per scattare uno screenshot.

Per farlo è sufficiente aprire l’app Apple Watch su iOS, andare in Generali e accendere l’interruttore “Abilita istantanee schermo”. In questo modo sarà possibile continuare a scattare screenshot premendo contemporaneamente corona digitale e pulsante laterale.

E’ interessante notare come sarà possibile scattare screenshot con questo metodo anche quando un allenamento è in pausa.

Ed infatti, sempre dall’applicazione Apple Watch, sarà possibile attivare la funzione di pausa automatica di una sessione, quando ci si ferma: in questo frangente, prima di riiniziare a correre, si potrà continuare a scattare screenshot con la combinazione dei pulsanti corona digitale e tasto laterale.

