Streaming Apple TV+ gratis per chi vola con American Airlines

I clienti di American Airlines possono guardare i contenuti di Apple TV+ in volo a costo zero. Per la precisione, a partire dal 1 agosto chiunque si imbarchi in un volo della compagnia ha la possibilità di guardare film e serie TV presenti nel servizio di streaming TV targato Apple attraverso l’applicazione ufficiale di American Airlines senza il bisogno di abbonarsi.

In alternativa basta visitare il sito https://entertainment.aa.com/ sul proprio dispositivo mobile – che sia un tablet, uno smartphone o un computer portatile – collegato alla rete WiFi dell’aereo per poter accedere ai contenuti offerti da questa nuova collaborazione con Apple. Che non è la prima, lo ricordiamo, perché già all’inizio dello scorso anno Apple e American Airlines si accordarono per offrire gratuitamente la musica presente sulla piattaforma Apple Music a tutti i clienti che sceglievano un volo della compagnia.

Come dicevamo sia l’accesso ad Internet che ai servizi di Apple TV+ è completamente gratuito, e negli aerei muniti di monitor sul retro del poggiatesta di ogni schienale è possibile selezionare uno degli spettacoli presenti nel pacchetto per intrattenersi durante il volo senza neppure tirare fuori i propri dispositivi. Al momento è un’esclusiva di American Airlines e a differenza dello streaming di Apple Music, che richiede comunque un abbonamento, il nuovo accordo relativo allo streaming di Apple TV+ no.

Risulta perciò particolarmente utile per tutti i viaggiatori che non sono abbonati al servizio ma vogliono comunque poter guardare uno o due spettacoli durante il volo, mentre per tutti gli altri possono comunque approfittare della connessione WiFi per scaricare gli spettacoli desiderati e guardarli poi in offline una volta rientrati magari in camera d’albergo.

Al momento i titoli disponibili sono: The Morning Show, Defending Jacob, Dickinson, For All Mankind, Ghostwriter, Helpsters, Home Before Dark, Little America, Mythic Quest: Raven’s Banquet, Oprah’s Book Club e Snoopy in Space. Secondo quanto spiegato dalla società ogni mese a rotazione ne saranno proposti degli altri.