Risparmiate su Luminar Flex, poi ritoccate e migliorate le vostro foto come dei “pro”

Volete ritoccare le foto come professionisti? Luminar Flex è il programma che vi serve e grazie a Macitynet lo comprate in sconto di dieci euro.

L’applicazione, con funzioni anche di Plug-in, è quella di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi in questa completa recensione.con invitiamo a leggere per comprenderne il funzionamento. Ma se non avete tempo, il suo scopo è presto detto: migliorare le vostre fotografie in maniera automatica, usando filtri predeterminati e un’eccellente intelligenza artificiale che è in grado di interpretare le scene e applicazione un ritocco molto efficiente e di qualità. In termini pratici è una sorta di Lightroom che parte dal presupposto che non avete tempo, manualità o creatività sufficienti per manovrare il pur potentissimo software di Adobe.

Luminar Flex fa praticamente (quasi) tutto quello che fa Lightroom, ma lo fa utilizzando, come detto, set di filtri ciascuno dei quali ha una funzione specifica. Ciascun filtro, che in realtà passa per la regolazione di livelli, curve e così via, è poi a sua volta modificabile in maniera semplice determinando la sua intensità. Oppure è anche possibile operare sui “potenziometri” che l’intelligenza artificiale ha gestito per conto vostro. Intensifica i colori, aumenta il dettaglio, elimina il rumore, ritocca il cielo, schiarisce le ombre, simula l’effetto HDR e molto altro. Tutte cose, come detto, che si possono fare anche con Lightroom, ma per ottenere i quali si deve lavorare molto, spesso decine di minuti. Con Luminar Flex basta qualche click.

Altro aspetto interessante è che oltre che come applicazione singola, Luminar Flex lavora anche come Plug-In in pratica potrete richiamarlo da Lightroom e Photoshop ma anche, ancora più importante, da Foto e da Aperture rispetto ai quali Luminar Flex offre una lunga serie di regolazioni che non sono presenti o sono meno potenti e flessibili rispetto ai programmi Apple.

Luminar Flex costerebbe sul sito della casa madre, a 59 Euro ma se userete il codice MACITYNET, al check out potrete avere uno sconto di 10 euro offerto dal nostro sito.