Ritocco Photoshop dà scandalo alla monarchia inglese

Dopo mesi di speculazioni sulle sorti di Kate Middleton, la principessa del Galles e futura Regina d’Inghilterra, la famiglia Reale ha diffuso una foto la scorsa domenica che sembrava essere stata modificata con Photoshop: un ritocco talmente evidente e mal riuscito che alcune testate hanno deciso di rimuovere la foto o non pubblicarla affatto.

Se l’obiettivo era rassicurare il pubblico sulla salute della principessa del Galles, l’immagine ha fallito clamorosamente. Infatti la foto ha scatenato una tale polemica che lunedì mattina Kate Middleton in persona, autrice del ritocco, ha dovuto emettere delle scuse dall’account ufficiale su X del Principe e della Principessa del Galles.

Come molti fotografi dilettanti, sperimento occasionalmente con il ritocco. Volevo esprimere le mie scuse per qualsiasi confusione che la fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri ha causato. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano avuto una felice Festa della Mamma. C

La firma “C” sta per Catherine, Principessa del Galles, alias Kate Middleton. Apparentemente prendersi la responsabilità della modifica è una svolta che in molti non si sarebbero aspettati per una famiglia la cui immagine è curata sotto tutti i punti di vista.

Tornando alla foto, è inquietante già al primo sguardo. Tutti sorridono così luminosamente che sembra esserci un filtro Snapchat applicato. Middleton è seduta nell’immagine — comprensibile dato che ha subito una sorta di intervento addominale non meglio specificato — ma la prospettiva sembra completamente sbagliata. Le sue braccia sono davvero così lunghe?

L’immagine è ancora presente sulla pagina Instagram del Principe e della Principessa del Galles, quindi è possibile esaminarla senza difficoltà.

Prima dell’ammissione di Middleton, la foto ha sollevato alcune domande. Era certamente possibile che fosse solo un pessimo Photoshop usato per unire diverse foto in modo che fosse utilizzata la migliore espressione sul viso di ciascuna persona, considerando che i bambini sono notoriamente difficili da fotografare. Tuttavia, il risultato è davvero maldestro.

Anche il software più noto per ritocco di foto e immagini conta da tempo su diverse funzioni basate su intelligenza artificiale AI: per tutte le notizie che parlano di Adobe Photoshop è possibile partire da questa pagina di macitynet.