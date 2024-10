Con la custodia RLSOCO portate il Mac Studio ovunque

Pubblicità

La custodia RLSOCO è una soluzione praticabile per chi desidera proteggere il proprio Mac durante gli spostamenti. Oltre alla versione per Mac Mini di cui vi abbiamo già parlato in un altro articolo, è disponibile anche a misura dei Mac Studio M2 Max/Ultra e Mac Studio M1/M1 Max, che vi presentiamo invece in questa occasione.

Come l’altra è realizzata su misura, assicurando in questo caso che il Mac Studio rimanga stabile e protetto adeguatamente in svariate situazioni.

Per la precisione è costruita in EVA ad alta densità e materiali di alta qualità 1680D, perciò la promessa è che resista efficacemente a urti e impatti salvaguardando il dispositivo. Le fessure, tagliate con precisione aiutano infatti a mantenere il Mac Studio in posizione, riducendo il rischio di movimento all’interno della custodia.

Molto comoda è poi la copertura fissa laterale dove poter tenere in sicurezza accessori come mouse e altri piccoli oggetti, ottimizzando lo spazio e permettendo di avere tutto ciò che serve a portata di mano e con un unico accessorio.

Presentando una doppia cerniera non solo è facilitata l’apertura e la chiusura, ma in caso di guasto di una delle cerniere l’uso dell’altra consente di continuare a utilizzare la custodia. Il tutto è completato da una impugnatura in silicone che rende il trasporto ancora più pratico.

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di questa custodia sono certificati Rohs (Restriction of Hazardous Substances) il che significa che è stata costruita senza materiali pericolosi per l’uomo e l’ambiente, in modo sicuro e responsabile.

Dove comprare

La custodia RLSOCO per Mac Studio costa 59,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Come dicevamo è disponibile anche la versione a misura del Mac Mini, già presentata dalla nostra redazione in questo articolo, e in vendita su Amazon a 34,99 €.

Le altre custodie di RLSOCO

Mentre aspettiamo la versione per Mac mini M4 ancora più compatta grazie alle dimensioni ridotte del Mac annunciato il 29 Ottobre 2024 facciamo infine notare che l’azienda produce con la stessa tecnologia anche custodie a misura di altri prodotti Apple e non.

Ad esempio le trovate già in vendita per:

