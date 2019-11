Rosie’s Reality è il nuovo puzzle AR per Apple Arcade

Dopo diverse settimane in cui Apple Arcade ha accolto gruppi di cinque o sei nuovi giochi alla volta, una piccola battuta d’arresto: il catalogo, questa volta, si arricchisce di un nuovo solo gioco. E’ Rosie’s Reality, un puzzle AR per tutta la famiglia, che prende spunto dal come potrebbe essere il mondo nel 2048. Ecco di che si tratta e come scaricarlo.

La storia porterà il giocatore a guidare Rosie, un robot timido ma vivace, con la missione di recuperare una serie di robot mal funzionanti, che tendono ad esplodere. Nel 2048 questi robot, secondo la visione di gioco, faranno parte del quotidiano di ogni famiglia, aiutandoli nelle faccende di tutti i giorni.

Il giocatore inizierà l’avventura iscrivendosi al programma di allenamento di Rosie e al laboratorio di robot. Qui attiveranno il robot Rosie e incontreranno l’amichevole assistente AI di nome Robbie. Una volta familiarizzato con i robot, i membri delle famiglie passeranno ad una serie di puzzle di allenamento, che introdurrà al gameplay vero e proprio. Le missioni trasporteranno Rosie in ambienti domestici, in cantieri autostradali, sui tetti di grattacieli, negli spazioporti e altro ancora. L’obiettivo è trovare i chip dei robot e riprogrammarli per salvarli.

Rosie’s Reality entra così nella lista dei giochi Apple Arcade, che ricordiamo essere il servizio di giochi in abbonamento Apple, che consente di giocare a tutti i titoli presenti in lista, pagando solo un abbonamento mensile di 4,99 euro.

Nelle scorse settimane Apple ha già aggiunto numerosissimi titoli al proprio catalogo, rendendo ancor più conveniente l’abbonamento. Ad oggi sono già un centinaio i giochi disponibili in catalogo.