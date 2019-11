Playstation 5 avrà cartucce SSD, mentre il Dualshock 5 potrebbe essere così

Playstation 5 uscirà, secondo gli ultimi rumor, a Natale 2020. La data si avvicina inesorabile, anche se ancora distante, eppure iniziano ad emergere i primi dettagli. Anzitutto, sembra che la console possa abbracciare delle particolari cartucce con all’interno SSD. Peraltro, in un primo brevetto, appare anche il Dualshock 5.

Un primo brevetto richiesto da Sony Interactive Entertainment vengono mostrate cartucce sviluppate come nuova soluzioni di archiviazione, all’interno delle quali dovrebbero essere ospitate unità a stato solido.

Scovato da LetsGoDigital, l’ultimo brevetto include questa dicitura: “Questo è un supporto di registrazione che può memorizzare vari dati, come un personaggio, un’immagine, un’animazione, un suono e un programma. Inserendola nell’apertura della console di gioco con la parte terminale della punta dove sono presenti vari pin di questa cartuccia, è possibile leggere i vari dati registrati su questa cartuccia”.

In altre parole, questo vuol dire che la cartuccia è una soluzione per l’archiviazione. Certo, potrebbe ancora non materializzarsi nella prossima console Sony, considerando che non tutti i brevetti si traducono in un prodotto finale. Eppure, in molti sospettano che la prossima console del colosso sia pronta a vendere le proprie espansioni di archiviazione.

Un altro brevetto mostra invece quel che potrebbe essere il volto del DualShock 5. A dir la verità non sembra particolarmente diverso dall’attuale DualShock 4 di PlayStation 4. Tuttavia, avrà “trigger adattativi”, svelati in una precedente intervista a Mark Cerny un paio di mesi fa. Questi offriranno diversi livelli di resistenza per far sembrare più realistiche alcune meccaniche di gioco, come l’utilizzo di arco e freccia, simulando la tensione che aumenta quando di tende la corda.

Il controller di PS5, inoltre, potrebbe segnare il passaggio alla connettività USB-C per la ricarica, includendo anche un feedback tattile, con attuatori a bobina altamente programmabili situati nelle impugnature sinistra e destra del pad.

Ulteriori dettagli su Playstation 5 potete leggerli direttamente a questo indirizzo.