Rumor: nuovi MacBook Pro con porta HDMI e slot SD Card entro fine anno

Apple ha in programma il lancio di nuovi modelli di MacBook Pro con porta HDMI e slot SD Card per la seconda metà del 2021. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo che ha indicato l’indiscrezione in una nota inviata ai clienti e riportata da Macrumors.

L’indiscrezione dell’indicazione di un lettore SD presente di serie nei nuovi MacBook non è nuova ed era stata già indicata lo scorso mese da Mark Gurman di Bloomberg.

“Prevediamo che due nuovi modelli di MacBook Pro nella seconda metà del 2021 avranno significativi cambiamenti nel design e nelle specifiche”, scrive Kuo. “Alcune modifiche pratiche per l’utente sono la dotazione di card reader SD e porta HDMI”.

Lo scorso mese, Kuo aveva riferito che Apple aveva in programma nuovi modelli di MacBook Pro da 14″ e 16″ con vari cambiamenti, incluso il ritorno del tradizionale connettore magnetico MagSafe per l’alimentazione e relativo cavo che si stacca immediatamente dal computer in caso di sollecitazione, strattonamento o trascinamento accidentale del cavo di alimentazione. Non è chiaro se sarà ancora possibile collegare e caricare i nuovi sistemi utilizzando un unico cavo Thunderbolt 3/4.

L’analista aveva riferito anche della scomparsa della Touch Bar, di un nuovo design “flat-edged” (privi di curve nella parte superiore e inferiore) e del ritorno di alcune porte di serie per migliorare la connettività, facendo eco a quanto già riferito da Mark Gurman di Bloomberg. Il redattore di Bloomberg aveva riferito anche il fornitore di Apple per il lettore SD: la taiwanese Genesys Logic.

Come sempre, trattandosi di indiscrezioni, queste informazioni vanno prese con le pinze in attesa di annunci ufficiali da parte di Apple.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo. mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.