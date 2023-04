Russell Hobbs SatisFry, molto più che friggitrici ad aria

Fra i brand specializzati in piccoli elettrodomestici per la cucina, Russell Hobbs è uno di quelli che si fanno apprezzare grazie ad una gamma di prodotti capaci di combinare un design gradevole e adatto a qualsiasi arredamento della cucina, con delle funzionalità che vanno oltre quelle del semplice piccolo elettrodomestico. Con oltre 70 anni di storia, i prodotti lanciati dall’azienda inglese sono davvero tanti, dai bollitori ai robot/frullatori, dalle macchine per caffè ai tostapane, e possiamo aggiungere anche i grill elettrici del marchio fratello George Foreman, fra i migliori sul mercato e di cui anche chi vi scrive non può fare più a meno.

Nella gamma di prodotti Russell Hobbs non mancano poi le friggitrici ad aria, e proprio su questa categoria l’azienda ha organizzato un evento con tanto di dimostrazione da parte di un rinomato chef milanese. Al centro della scena la nuova linea Russell Hobbs SatisFry, composta da ben quattro modelli di friggitrici ad aria con capienza diversa, fra cui però spicca il modello Air&Grill capace di preparare davvero qualsiasi tipo di piatto. Vediamole nel dettaglio.

Friggitrici ad aria SatisFry

Dicevamo, dunque, che la linea Russell Hobbs SatisFry è composta da quattro modelli di capienza diversa; tre di queste, in modo piuttosto intuitivo, si chiamano Satisfry Small, Medium e Large, con capienza rispettivamente di 1,8 litri, 4 litri e 5 litri – così da andare a soddisfare qualsiasi categoria di cliente e a poter essere incluse anche negli angoli cottura di dimensioni più limitate.

Il concetto di base è lo stesso per tutte e tre: abbiamo un cassetto estraibile con capacità diversa ed una resistenza sulla parte alta per scaldare l’area di cottura; una ventola fa in modo che l’aria circoli bene all’interno della friggitrice, assicurando così una temperatura uniforme per una cottura ottimale.

A seconda del tipo di pietanza che vogliamo cucinare possiamo aggiungere dell’olio o no, ma tipicamente è meglio vaporizzarne un piccolo quantitativo soprattutto se prepariamo dei cibi freschi. Dopo aver inserito i cibi da cuocere nel cassetto dobbiamo solo impostare la temperatura ed il tempo di cottura, assicurandoci di girare o mescolare le pietanze una o più volte per un risultato più uniforme.

SatisFry Air&Grill Multi Cooker

La vera regina della gamma Russell Hobbs SatisFry è però la Air&Grill Multicooker, con una forma diversa ma soprattutto funzioni più evolute che la rendono l’elettrodomestico per cucinare definitivo.

Con un’apertura a conchiglia, infatti, la ciotola per la cottura è più ampia e ci permette di disporre al meglio le nostre pietanze, permettendoci di cucinare quantitativi maggiori di cibo. Ma la vera differenza non sta nella camera di cottura da 5,5 litri, ma piuttosto nella seconda resistenza presente al di sotto della ciotola.

Grazie alla doppia resistenza possiamo quindi impostare molteplici modalità di cottura: dalla classica frittura ad aria con resistenza e ventola in alto alla grigliatura con resistenza in basso, passando per una combinazione delle due modalità per ottimizzare la cottura di diversi tipi di cibi. Inoltre, a differenza delle friggitrici ad aria classiche che raggiungono tipicamente una temperatura massima di 200 gradi, qui abbiamo la possibilità di arrivare addirittura a 260°.

La capacità è di 5.5 litri mentre la capacità di cottura consigliata per ottenere la miglior doratura è di 800 g, o al massimo di 2,5 kg per le patatine fritte. L’assorbimento massimo è di 1600 Watt.

L’ampia ciotola antiaderente è ideale anche per arrosti di carne, mentre aggiungendo la griglia in ghisa inclusa in confezione possiamo grigliare bistecche e spiedini come su un vero barbecue, ma con una temperatura interna più costante che rende i tempi di cottura più rapidi e la consistenza delle carni più uniforme.

Non solo carni, ma anche verdure e pesce, e possiamo usare la Russell Hobbs SatisFry Air&Grill anche per preparare pane e dolci. La temperatura uniforme contribuisce ad ottenere dolci più soffici in tempi rapidi, contribuendo così al risparmio energetico.

Aggiungiamo poi che tutti i componenti a contatto con i cibi, anche per le tre friggitrici ad aria del paragrafo precedente, sono lavabili in lavastoviglie.

Russell Hobbs Satisfry: Disponibilità e Prezzo

Le friggitrici ad aria della linea Russell Hobbs SatisFry sono disponibili nei principali negozi di elettrodomestici, ma anche su Amazon. Il prezzo di vendita consigliato è rispettivamente di: