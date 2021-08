Samebike LO26, mountain-bike elettrica e pieghevole in sconto con un codice

Una mountain-bike elettrica che è un po’ come una moto da cross, visto che mette a disposizione la modalità completamente elettrica per accelerare senza pedalare: è la Samebike L026 che, grazie ad un codice, si compra in offerta a 796,99 euro.

Quindi non solo questa bicicletta elettrica è comoda da usare, soprattutto nei tratti più impegnativi, ma è anche facile da trasportare perché si piega a metà per entrare in qualsiasi bagagliaio: da chiusa infatti misura 103 x 104 x 37 centimetri mentre da aperta è come una bicicletta standard, con misure pari a 177 x 104 x 82 centimetri.

Anche le specifiche tecniche non sono affatto male: può sorreggere fino a 150 chilogrammi di peso, quindi perfettamente utilizzabile anche da chi è di grossa corporatura e porta in spalla uno zaino piuttosto ingombrante e pesante. Rispetto alle bici elettriche commerciali presenta un motore con il doppio della potenza: parliamo di 500 Watt che permettono di spingere fino a 35 chilometri orari, quindi oltre il limite attualmente imposto per la circolazione in strada di questi veicoli, che si ferma a 25 chilometri orari.

E la batteria è sufficientemente capiente da garantire fino a 80 chilometri di autonomia con una sola carica, che viene portata a termine in massimo quattro ore. La durata complessiva della spinta elettrica dipende non solo dal peso del pilota, dall’incidenza della pendenza o dalla tipologia di manto stradale, ma anche dalla modalità utilizzata: senza pedalare ma accelerando attraverso l’apposita leva, quindi usandola come una moto, l’autonomia scende a 25-35 chilometri totali con una sola carica.

Questa bici usa ruote dentellate da 26 pollici, presenta uno schermo LCD per leggere la velocità, la distanza percorsa e qualche altro dato e ha una potente luce frontale LED per permettere di usarla per i boschi anche di notte senza dover usare accessori esterni. Ma soprattutto presenta un cambio Shimano a 21 velocità, sospensioni idrauliche e freni a disco, insieme ad un telaio in alluminio che portano il peso complessivo del veicolo a 30 chilogrammi, ovvero appena cinque chili in più rispetto ad una bici elettrica da città.

Se quindi vi serve una bici elettrica pieghevole per andare in montagna e metterla comodamente in macchina, usandola eventualmente anche senza pedalare, potete optare per questo modello specialmente perché adesso è in sconto: invece di 1.019,16 euro oltre all’offerta lampo attualmente attiva che porta il prezzo a 806,99 euro, si può inserire il codice TTLWFT nel carrello e risparmiare ancora qualcosina, pagandola 796,99 euro, con spedizione rapida e gratuita dall’Europa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.