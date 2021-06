Samebike LO26, torna in offerta la mountain bike elettrica perfetta per l’estate

Torna con il giusto tempismo l’offerta su una delle più note mountain bike elettriche pieghevoli. Samebike LO26 è tornata sotto la soglia di 900 euro, e si acquista precisamente a 889 euro a questo indirizzo. Le belle giornate, ormai, sono all’ordine del giorno, e la bici elettrica è il mezzo di locomozione ideale. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta del modello più potente, con il suo motore da 500 W, che assicura una velocità massima comunque di 30 chilometri orari, quindi 5 km/h in più rispetto alla media dei concorrenti, che in molti casi si ferma a 25 chilometri orari di velocità.

La potenza del motore permette a questa mountain bike di superare agilmente anche una pendenza massima di 35 gradi. Inoltre, grazie ai pneumatici da 26 pollici, e dal telaio full size, è adatta per qualsiasi tipo di tracciato, anche per lo sterrato, o comunque un terreno sconnesso.

All’interno del telaio gode di una batteria agli ioni di litio da 10,4 /48 V in grado di far percorrere al pilota, con una singola carica, fino a 40 km con modalità elettrica pura e 70 km con modalità pedalata assistita. Non manca il cambio Shimano a 21 velocità, per pedalate sempre agili in qualsiasi condizione.

Sebbene si tratti di una bici a tutto tondo, quindi non una mini bicicletta, ha dimensioni da richiusa davvero contenute, pari a 103 x 37 x 104 cm, quindi facile da trasportare nel vano di un’autovettura.

Gode della modalità a pedalata assistita, modalità ciclomotore e modalità pura elettrica, di una luce anteriore a LED per guidare di notte in sicurezza, e di un telaio in lega di alluminio per un carico massimo di 150 kg, quindi adatta a tutti, adulti e adolescenti. Non manca neppure il cambio Shimano a 21 velocità, che testimonia la bontà del prodotto. Non manca sul manubrio un display LCD che fornisce le principali informazioni sulla marcia e sullo stato del mezzo.

E' tornata al prezzo di 889 euro, quindi sotto la soglia di 900 euro, e vale davvero quel che costa.

Importante notare che le spedizioni sono totalmente gratuite e partono dalla Polonia e non dalla Cina, con consegna in circa 10/15 giorni.

Clicca qui per acquistarla.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

