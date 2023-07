Samsung, calano del 95% i profitti nel secondo trimestre fiscale

Margine operativo di Samsung in picchiata nel secondo trimestre, con pesanti perdite sostenute dalla divisione chip ma solide performance da altre divisioni che hanno permesso all’azienda di mantenere la redditività.

È il succo degli ultimi dati relativi ai risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 annunciati dall’azienda sudcoreana, con un fatturato di 60.000 miliardi di won ma profitti in calo del 95% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Già a inizio luglio Samsung aveva annunciato un probabile calo dell’utile operativo per un eccesso di chip. Device Solutions Division, la divisione chip di Samsung, ha registrato una perdita operativa di 4,36 mila miliardi di won, considerato un miglioramento rispetto al trimestre precedente.

Perdite minori da prodotti come le memorie HBM (High Bandwidth Memory) e DDR5, le cui richieste sono elevate in ambiti come l’AI.

I corrispettivi complessivi sono rimasti bassi durante il trimestre in oggetto, ma Samsung prevede una graduale ripresa del mercato per la seconda metà dell’anno.

La divisione elettronica di consumo, quella che l’azienda chiama Device Experience Division, ha registrato elevata redditività con risultati positivi dalle vendite di TV top di gamma ed elettrodomestici digitali.

La divisione Mobile Experience Business, parte della divisione elettronica di consumo, ha registrato un utile operativo di 3000 miliardi di won.

L’effetto del lancio della serie Galaxy S23, è svanito nel secondo trimestre, ma Samsung fa notare che nella prima metà dell’anno questi dispositivi sono andati meglio rispetto ai predecessori dello scorso anno.

Per la restante parte dell’anno, Samsung prevede una crescita, in particolare nel settore premium della telefonia, che dovrebbe essere sostenuta da dispositivi come i nuovi Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Nonostante i modesti proventi del trimestre, l’azienda ha speso nel periodo in oggetto 14500 miliardi di won, destinati principalmente all’aggiornamento delle strutture per la produzione dei chip.

Samsung Display ha registrato 0,800 miliardi di won di profitti, principalmente grazie alle richieste di pannelli per smartphone. Per la divisione che si occupa di pannelli per display è previsto un miglioramento in termini di utili nella seconda metà dell'anno, in concomitanza al lancio di smartphone top di gamma dei vari clienti.