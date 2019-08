Samsung Galaxy A30s, lo smartphone progettato per giocare, scattare e condividere

Giocare, scattare, condividere, sono queste le parole chiave che Samsung ha tenuto a mente per Galaxy A30s, terminale appena presentato e che offre una fotocamera versatile, un Infinity Display senza interruzioni e una batteria a lunga durata da ben 4000 mAh. Ecco foto e caratteristiche.

Galaxy A30s è uno smartphone dal look moderno e dalle funzionalità innovative, disponibile in Italia da fine settembre. Propone uno schermo AMOLED4 HD+ da 6,4 pollici con risoluzione 720×1560, di tipo Infinity-V Display. A livello multimediale zlo smartphone offre una fotocamera posteriore da 25 MP (F1.7) + 5 MP (F2.2) + 8 MP (F2.2) Ultra Wide, mentre sull’anteriore ha una camera da 16 MP con apertura F2.0. Il dispositivo sarà alimentato da un processore Dual-core da 1,8 GHz + Hexa-core 1,6 GHz, coadiuvato da 3 o 4 GB di RAM a seconda della versione scelta, così come da uno storage da 32 GB/64 GB/128, espandibile con Micro SD fino a 512 GB.

Come già anticipato, l’autonomia è affidata ad una batteria da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 15 W. Nel complesso, Galaxy A30s, ha dimensioni contenute in 158,5 x 74,7 x 7,8 mm, con un peso davvero minimo di 166 grammi. Sul fondo è dotato di connettività USB-C.

Sarà disponibile nei colori Prism Crush Black, Prism Crush White e Prism Crush Green, e a livello di sblocco farà affidamento su un lettore di impronte sotto schermo. E’ pensato per

catturare e condividere le proprie esperienze in modo istantaneo, non dimenticando prestazioni di livello superiore con caratteristiche essenziali per la vita di tutti i giorni, come ad esempio la tripla fotocamera posteriore. Peraltro, la camera gode di funzioni intelligenti come Rilevamento Difetti e Ottimizzatore Scena.

Galaxy A30s sarà disponibile da fine settembre al prezzo di 329,90 euro.