Coupon per ombrello smart pronto a tutto, acqua, sole, vento, solo 26,65€

Un ombrello può essere definito come “smart”? Probabilmente non nel senso in cui spesso su queste pagine definiamo tale un accessorio ma se con smart intendiamo qualche cosa di polifunzionale, capace di rispondere a differenti esigenze ed adattarsi in maniera automatica al bisogno di chi lo usa l’ombrello XIXVON è davvero smart. E “smart” lo è anche l’acquisto visto il codice sconto del 35% che lo ribassa a 26,65€.

Il prezzo è di tutta considerazione se vediamo come è fatto e come funziona questo ombrello.

In primo luogo si tratta di un ombrello a chiusura inversa. In pratica non si chiude nella classica direzione di un ombrello tradizionale ma si ripiega verso l’alto. Questo riduce o cancella del tutto lo sgocciolamento dell’acqua quando viene usato come parapioggia. In pratica lo mettete in casa o anche in auto senza spargere acqua in giro.

Il secondo elemento che rende l’ombrello XIXVON molto particolare è la solidità. L’asta è realizzata con componenti metallici di alta qualità, leggeri, robusti e antiruggine, che rendono le bacchette dell’ombrello resistenti ai piegamenti e ai forti venti. Le bacchette, realizzate in fibra di vetro, sono resistenti al vento e difficilmente si danneggiano anche se piegate a 180 gradi. In termini pratici è l’ombrello perfetto per acquazzoni, quando c’è vento e temporali.

La sua particolare struttura rende quasi impossibile il rovesciamento della copertura, cosa che invece subisce il classico ombrello di tutti i giorni.

Ma l’ombrello XIXVON diventa utile anche quando la pioggia non c’è. La copertura ha un grado di protezione UPF che supera il 50. In pratica blocca efficacemente il 99% dei raggi ultravioletti A a onda lunga (UVA) e il 99% dei raggi ultravioletti B a onda corta (UVB). Questo fa tutta la differenza del mondo nel proteggervi dal caldo.

Tra le altre caratteristiche vi segnaliamo

Lunghezza dell’arco di 116 cm con diametro di 105 cm, sufficiente per due persone

Apertura a scatto

Pieghevole e compatto, da chiuso è lungo solo 33cm

Bordato con striscia riflettente per visibilità notturna

Questo ombrello costerebbe 41 € ma se applicate il coupon sconto del 35% che trovate sotto il prezzo lo pagate solo 26,65€.