Samsung Odyssey Neo G9, è un monitor 8K da 57″

Tra le novità presentate da Samsung nell’ambito del CES di Las Vegas c’è anche Odyssey Neo G9, un monitor da 57″ con risoluzione 8K (7160×2160).

Odyssey Neo G9 (modello G95NC) è un monitor curvo pensato per l’ambito gaming ma potrebbe essere interessante anche in altri ambiti: offre risoluzione 7680×2160 e vanta un rapporto di aspetto di 32:9. Il display sfrutta tecnologia mini LED, è conforme alle specifiche VESA Display HDR 1000 e promette “immagini di qualità superiore” negli ambienti di gaming. Il display opaco riduce i riflessi della luce sullo schermo.

È offerto il supporto DisplayPort 2.1 (in grado di trasferire dati al doppio della velocità della DisplayPort 1.4) con supporto allo standard lossless Display Stream Compression (DSC) che promette la trasmissione di informazioni senza distorsioni.

Odyssey Neo G9 supporta il refresh rate di 240Hz (un elemento che sta diventando in voga ultimamente, peculiarità di particolare interesse per i gamer).

Il prezzo non è stato annunciato così come l’effettiva disponibilità ma dovremmo saperne di più nelle prossime settimane. Samsung ha anche annunciato Odyssey OLED G9 (modello G95SC), ultima novità della lineup Odyssey: un 32:9 da 49″ con tecnologia quantum dot OLED, tempo di risposta di 0,1ms, refresh rate di 240Hz, e rapporto di contrasto 1,000,000:1. E anche supportata la tecnologia Smart Hub per controllare vari dispositivi collegati alla rete domestica (luci, telecamere, campanelli, termostati, ecc.).