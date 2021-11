Samsung OLED brilla nello spot con un pieghevole da 17”

Samsung accelera sul versante del marketing relativo ai suoi OLED Display e in un nuovo spot pubblicitario sembra aver rivelato quello che potrebbe essere il futuro schermo pieghevole per un dispositivo ibrido tablet-notebook da 17 pollici.

Già a febbraio scorso è emerso un brevetto Samsung per un display tablet pieghevole destinato ai principali attori del mercato come Dell, HP e altri, segnalato da Patently Apple, da impiegare su nuovi dispositivi 2021 e 2022.

Adesso, come parte della nuova campagna di display OLED di Samsung, il colosso svela quello che sarà il prossimo display pieghevole destinato ai tablet, mostrato all’interno di un nuovo video promozionale. Il video inizia con una giovane donna che apre quello che sembra un classico notebook, ma che in realtà assume le sembianze di un gigantesco tablet pieghevole da 17 pollici.

Nel video vengono evidenziate le proprietà del pannello OLED di Samsung, con le varie modalità legate a movimenti e scene d’azione prive di sfocatura, ai colori vividi e alla modalità True Black Mode. Il video, che si concentra sulle caratteristiche degli schermi Samsung OLED, si focalizza anche su questo dispositivo ibrido e pieghevole da 17 pollici, e ciò lascia intendere che davvero tra qualche anno potrebbe essere commercializzato un prodotto simile.

Non solo Samsung: anche Apple, però, è sulle tracce di un possibile dispositivo simile, tanto che il 16 novembre scorso è stato scoperto un suo brevetto relativo a un dispositivo pieghevole in grado di presentare contenuti in un’unica grande immagine o con schermo diviso e fungere da dispositivo simile a un notebook. Oltre a questo, come ricorda anche PatentlyApple, la multinazionale di Cupertino ha ottenuto altri due brevetti per iPad pieghevoli nell’ultimo anno.

Al momento, però, è anche vero che Apple non ha mai voluto creare un prodotto ibrido iPad-MacBook: secondo alcuni la società teme di cannibalizzare le vendite di iPad, mentre i dirigenti di Cupertino hanno sempre escluso un dispositivo di questo tipo perché, pur avendo effettuato prove e prototipi interni, non è in grado di offrire la migliore esperienza agli utenti sia di Mac che di iPad.

Sebbene il Surface Book originale di Microsoft con display rimovibile dalla tastiera, e dunque utilizzabile come tablet, sia comunque diventato popolare, e abbia dimostrato di poter funzionare realmente, la sfida non sembra aver interessato Apple. Tuttavia, con una forte spinta da parte di tutti i principali attori “Wintel” con l’adozione del nuovo display tablet pieghevole di Samsung, potrebbe cambiare in modo significativo il panorama, forzando la mano ad Apple e spingendola a partecipare a questa nuova categoria di prodotti.

