TikTok supera Instagram tra gli utenti di 12-17 anni in USA

Nella fascia degli utenti giovani negli USA TikTok per la prima volta supera Instagram. Quest’anno il 63% degli americani di età compresa tra i 12 e i 17 anni ha utilizzato il social dei video brevi TikTok ogni settimana, mentre il 57% ha usato settimanalmente il social fotografico Instagram: è quanto emerge da un sondaggio di Forrester, che mette in luce il sorpasso di uno nei confronti dell’altro, visto che nel 2020 la percentuale del medesimo dato si attestava intorno al 61% per Instagram e al 50% per TikTok.

Secondo una ricerca interna condotta da Meta (la società che controlla Instagram, Facebook e tutte le piattaforme di Zuckerberg ndr), nel tentativo di mantenere gli utenti sull’app, l’azienda avrebbe ignorato i dati che mostravano gli effetti dannosi di Instagram, in particolare sulle ragazze.

Il mese scorso infatti aveva annunciato che avrebbe modificato i propri servizi, Instagram incluso, nel tentativo di attirare maggiormente gli utenti di età compresa tra 18 e 29 anni, e in quell’occasione l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, aveva fatto sapere che TikTok è «Uno dei concorrenti più duri che abbiamo mai affrontato».

Per cercare di ribilanciare i conti, l’azienda intende concentrare i prossimi investimenti su Reels, rendendolo a schermo intero sia su Facebook che su Instagram entro l’anno prossimo. Reels, lo ricordiamo, è un sistema di condivisione di video brevi che fu lanciato l’anno scorso proprio per concorrere con TikTok, il cui formato video (a schermo intero) è già stato copiato da Snap, YouTube, Reddit e altri servizi di social media.

«I giovani della generazione Z trovano TikTok più divertente e positivo rispetto ad altre piattaforme di social media» ha dichiarato Mike Proulx, analista di Forrester. «Uno dei suoi punti forti è la comunità di creatori di contenuti: mentre infatti le funzioni di TikTok possono essere migliorate dalla concorrenza, il senso di comunità che contraddistingue TikTok è la sua salsa segreta, e non può essere copiata e incollata in un’altra piattaforma».

Ad ogni modo TikTok, anche se ha superato Instagram, non è la migliore app di social media tra gli americani della generazione Z. Dai dati infatti si apprende che nel 2021 YouTube è stato utilizzato dal 72% della popolazione, rispetto al 69% del 2020, mentre Snapchat viene usato settimanalmente dal 54% della generazione Z USA, una percentuale che è rimasta invariata dal 2020.