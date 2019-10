Se compri Apple Watch l’assicurazione sconta 150 Dollari sulla polizza salute

Devoted Health è una startup statunitense specializzata in assistenza sanitaria che si è fatta notare per offerte che consentono accesso alle cure, per l’affidabilità, meccanismi che evitando lunghe attese e costi, migliorando complessivamemnte organizzazione e assistenza.

L’azienda lo scoso anno è stata valutata 1.8 miliardi di dollari e, scrive CBNC, punta a distiunguersi ancora da altre creando una rete che tiene conto anche delle nuove tecnologie. Ha deciso di offrire 150$ come sconto per i clienti che acquistano Apple Watch. Negli USA l’Apple Watch Series 3 costa 199$; con l’offerta di Devoted Health sarà in pratica possibile avere l’Apple Watch con 50$.

Nel materiale di marketing di Devoted Health si afferma che l’azienda coprirà fino a 150$ l’anno per lezioni, programmi e dispositivi indossabili come l’Apple Watch. L’iniziativa fa parte di un “pacchetto benessere” che consnsite in rimborsi che è possible rilascisare ad associati che presentano una prova d’acquisto.

L’azenda dichiara che collabora con Apple è l’idea è di offrire ai membri strumenti “per mantenersi in buona salute”, lontani dagli ambulatori medici. Non è la prima volta che iniziative di questo tipo vengono messe in atto. In precedenza Apple e Aetna (un big nel settore delle assicurazioni sanitarie che negli USA vanta decine di milioni di utenti coperti da una polizza di assicurazione della compagnia), hanno sviluppato “Attain”, un’app che prevede l’uso di Apple Watch per tracciare gli utenti e fornire consigli personalizzati. Secondo il sesso, dell’età, del peso e gli obiettivi, che si vogliono raggiungere, all’utente verranno offerte “sfide” settimanali, proposte attività come, ad esempio, “Fai tre veloci camminate da 10 minuti in qualunque momento prima di sabato”.

Raggiungendo man mano i vari obiettivi proposti, sarà possibile sbloccare crediti con i quali ottenere, ad esempio, carte regalo da usare su Amazon. L’app prevede persino un Apple Watch per gli utenti più che dimostrano particolare impegno.

Da anni Apple investe in questo settore in crescita e il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente dichiarato che in futuro, guardando indietro nella storia della società, «Il più grande contributo di Apple all’umanità sarà nella salute».