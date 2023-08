macOS Sonoma, seconda beta pubblica e beta 4 per gli sviluppatori

A due settimane di distanza dal rilascio della prima beta pubblica e una settimana dopo la quarta beta per sviluppatori, Apple ha rilasciato la seconda beta pubblica di macOS 14 Sonoma.

Questa versione dovrebbe risolvere un bug riscontrato da alcuni utenti che si sono ritrovati dopo l’installazione della precedente beta con uno schermo nero e che ricorda l’importanza di non installare le beta su macchine che sono importanti per il lavoro. Le versioni beta sono non definitive e possono comportare azioni imprevedibili che potrebbero portare alla luce bug o incompatibilità.

Apple, come accennato, ha rilasciato anche gli sviluppatori la seconda beta 4 (build 23A5301h) di macOS Sonoma.

macOS Sonoma offre maggiori opzioni di personalizzazione con nuovi widget, nuovi salvaschermo, importanti aggiornamenti in Safari (web app e profili) e nelle videochiamate, oltre che migliorie relative al gaming che dovrebbero semplificare il porting di giochi da Windows a Mac e altre novità riguardo la sicurezza.

Se le precedenti beta di macOS Sonoma sono già installata sul vostro Mac, per aggiornarle basta aprire Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali”, poi “Aggiornamento Software” e da qui scaricare l’update proposto.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

La release finale di macOS Sonoma sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

