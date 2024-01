Samsung mostra i televisori con Intelligenza artificiale AI al CES 2024

Nell’ambito del CES 2024 di Las Vegas, Samsung Electronics annuncia i nuovi modelli 2024 delle gamme TV QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle. Il produttore sudcoreano riferisce che i nuovi modelli “segnano l’inizio dell’era degli schermi basati sull’intelligenza artificiale” AI con l’introduzione di un processore che sfrutta l’AI, indicato come in grado di “Ridefinire la percezione di ciò che uno schermo smart può fare”.

Gli ultimi TV Samsung Neo QLED 8K e 4K promettono immagini realistiche, tecnologia audio premium e offrono una vasta gamma di app e servizi. L’elemento di punta di Neo QLED 8K 2024 è il processore per TV NQ8 AI Gen3, dotato di un’unità di elaborazione neurale (NPU) due volte più veloce rispetto al precedente. Anche il numero di reti neurali è aumentato, passando da 64 a 512, elemento che, secondo il produttore, dovrebbe permettere di “visualizzare ogni soggetto sullo schermo con la massima nitidezza”.

Con la gamma Neo QLED arriva anche una suite di funzionalità che consentono di aumentare la qualità dell’immagine:

AI Upscaling Pro in 8K: utilizza il processore NQ8 AI Gen3 per ottimizzare l’upscaling in 8K rendendo più nitidi i contenuti a bassa definizione

AI Motion Enhancer Pro: risolve alcuni problemi comuni per lo streaming in alta risoluzione degli eventi sportivi, come la distorsione del pallone. Questa funzione individua automaticamente il tipo di sport visualizzato e sfrutta il deep learning per applicare il modello di rilevamento della palla corretto.

Real Depth Enhancer Pro: aggiunge dettaglio alle scene più dinamiche sfruttando l’AI per un controllo preciso dei mini LED. Individua la sezione della scena su cui si concentrerebbe naturalmente l’occhio umano e la porta in primo piano promettendo “maggiore realismo e tridimensionalità all’immagine”.

Sul versante audio da segnalare “2024 Q-Symphony“: tecnologia che permette di connettere più altoparlanti wireless e una soundbar al TV o al proiettore e ottenere la sincronizzazione per vari programmi, film e playlist. L’Active Voice Amplifier Pro è invece un “potenziatore” proprietario dei dialoghi basato sull’AI che utilizza il deep learning per migliorare le voci in riproduzione, separamdo i dialoghi dal mix audio di sottofondo e amplificandoli per agevolarne l’ascolto a qualsiasi volume.

Con la versione 2024 del sistema operativo Tizen arrivano novità quali le migliorie per Samsung TV Plus con una nuova schermata home con una panoramica dei contenuti disponibili. Il servizio si collega anche agli account Samsung in modo che l’utente possa accedere ai canali e contenuti preferiti e ricevere suggerimenti personalizzati in base alla cronologia delle visualizzazioni.

La partnership con l’azienda di accessori gaming Performance Designed Products (PDP) ha portato allo sviluppo di un controller “Progettato per Samsung Gaming Hub”, , il cui lancio è previsto durante il CES 2024. Il controller wireless di PDP include una batteria ricaricabile integrata che fornisce fino a 40 ore di gioco, una connessione wireless Bluetooth a bassa latenza fino a circa 9 metri, un pulsante home di Samsung Gaming Hub per avviare il Gaming Hub, un pulsante di controllo del volume della TV e altro ancora.

I TV OLED 2024 di Samsung si avvalgono dell’eredità dei modelli proposti nel 2023, tra cui spicca il modello S95D che vanta display da 77 pollici. Secondo il prodottore, il display ha una luminosità del 20% superiore rispetto ai modelli precedenti, “con neri intensi e profondi” e una precisione cromatica che ha ottenuto la certificazione “Pantone Validated”.

Samsung ha introdotto anche i modelli S90D e S85D in varie dimensioni, e i modelli S90D e S85D in varie dimensioni, da 42″ (per il mercato USA) e 48 (per il mercato Europeo) fino a 83 pollici.

La tecnologia OLED Glare Free – indicata come appositamente progettata per gli schermi OLED 2024 – promette di conservare la precisione dei colori e riduce i riflessi mantenendo, al tempo stesso, la nitidezza dell’immagine anche in pieno giorno.

Lo schermo del modello S95D vanta “motori” proprietari avanzati per la qualità dell’immagine, che promettonop di mantenere “bianchi perfetti, neri più profondi e colori precisi”. Oltre a essere lo schermo OLED Samsung più luminoso mai visto finora, è anche dotato di frequenze di aggiornamento elevate, fino a 144Hz, con ovvii vantaggi per gli appassionati di sport e gaming.

Nuove soundbar Samsung 2024 con AI



Per completare l’offerta dell’intrattenimento a casa, anche la gamma Samsung 2024 di soundbar presenta modelli con nuovi aggiornamenti supportati da algoritmi di intelligenza artificiale AI.

Music Frame: questo altoparlante personalizzabile è compatibile con SmartThings e fornisce un suono surround se collegato ai TV e ai soundbar Samsung. Può operare come altoparlante autonomo wireless o può essere collegato ai TV e ai soundbar Samsung tramite Q-Symphony per ottimizzare i bassi e il suono surround.

questo altoparlante personalizzabile è compatibile con SmartThings e fornisce un suono surround se collegato ai TV e ai soundbar Samsung. Può operare come altoparlante autonomo wireless o può essere collegato ai TV e ai soundbar Samsung tramite Q-Symphony per ottimizzare i bassi e il suono surround. HW-Q990D : questa soundbar fornisce audio a 11.1.4 canali, analizza gli audio e si avvale di tecnologie AI per ottimizzare il suono.

: questa soundbar fornisce audio a 11.1.4 canali, analizza gli audio e si avvale di tecnologie AI per ottimizzare il suono. HW-S800D: questa soundbar sottile, profonda solamente 4 cm, è progettata per integrarsi in qualsiasi spazio e promette “un suono intenso e immersivo”. Con solo un terzo di profondità rispetto alle soundbar tradizionali, il modello S800D vanta 10 driver, tra cui altoparlanti superiori dedicati e un canale centrale per le voci. La combinazione di un diffusore acustico con bassi profondi e un radiatore passivo promette “bassi profondi, privi di distorsioni” in formato compatto.

Sempre al CES 2024 Samsung presenta anche i monitor OLED Odissey G8, G6 e G9 dedicati al gaming. Oltre alle novità Samsung, trovate tutti i servizi sul CES 2024 a partire da questa pagina di macitynet.