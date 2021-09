Scarica gratis Supremo, software 100% italiano per l’assistenza da remoto

Cresce la platea di coloro che hanno bisogno di accedere a device remoti.

Professionisti IT, ma anche freelancer nel settore della grafica o del design sono sempre più alla ricerca di soluzioni per lo smart working che garantiscano la continuità del proprio business.

A tal proposito, vi abbiamo parlato in modo approfondito di SupRemo direttamente a questo indirizzo. Si tratta di un software che consente il controllo remoto di PC, Mac e Linux (tramite Wine) e può essere usato anche da Android e iOS in maniera semplice e sicura: non è necessaria alcuna configurazione o setup iniziale, ma basta scaricare gratuitamente il software da qui e avviarlo.

Tra i punti di forza di questo tool di controllo remoto la possibilità di andare oltre il semplice collegamento manuale. SupRemo, infatti, consente anche di accedere in qualsiasi momento e senza intervento umano ad una postazione remota.

Per farlo sarà sufficiente impostare l’avvio automatico allo startup del dispositivo, impostando una password secondaria fissa, come spiegato in questa guida.

Durante la sessione di controllo remoto, sarà possibile trasferire file e cartelle tra computer in maniera sicura, senza alcun rischio di perdita di dati ed informazioni sensibili.

Ancora, tra i punti di forza di questo software vi è la possibilità di creare una rubrica contatti gratuita. Con SupRemo è infatti possibile creare gratuitamente una lista contatti illimitata, che consente di memorizzare i dati di accesso alle macchine dei propri clienti e connettersi velocemente ad essi ovunque ci si trovi, in completa mobilità e sicurezza.

Ad incrementare le numerose funzionalità offerte, troviamo anche gli Aggiornamenti Automatici e i Report online delle sessioni di controllo effettuate, con informazioni filtrabili per periodo di tempo che possono anche essere esportate ed utilizzate per la fatturazione dell’assistenza fornita ai propri clienti.

SupRemo è disponibile in versione gratuita per uso privato non frequente e non continuativo, ma rappresenta una soluzione molto valida per coloro che hanno necessità di un uso professionale: due sono i piani di abbonamento disponibili su base trimestrale o annuale a partire da 5 euro/utente al mese.

Supremo, inoltre, presenta numerosi vantaggi anche rispetto ai concorrenti principali, ecco qui di seguito i più significativi.

SupRemo VS Teamviewer

Rispetto a Teamviewer, SupRemo risulta molto più economico, con il suo abbonamento annuale a partire da appena 98 euro.

Non solo, SupRemo offre anche:

maggiore flessibilità del licensing, con la possibilità di acquistare anche piani trimestrali, modulabili sulla base delle connessioni necessarie

retrocompatibilità

endpoint illimitati

infiniti utenti abilitati e portabilità della licenza che può essere utilizzata su infiniti dispositivi (questo grazie al fatto che, a fare fede, è il numero di connessioni simultanee rilevate)

report connessioni incluse in qualsiasi piano prescelto

versione personalizzata inclusa in qualsiasi piano

aggiornamenti gratuiti

SurPremo VS Anydesk

Rispetto, ad AnyDesk, Supremo si distingue per:

maggiore economicità per uso commerciale

maggiore flessibilità del licensing con la possibilità di acquistare anche piani trimestrali, modulabili sulla base delle connessioni necessarie

endpoint illimitati

report connessioni incluse in qualsiasi piano

versione personalizzata inclusa in qualsiasi piano

supporto tecnico personale incluso in qualsiasi piano

Rubrica Contatti gratuita

—

Durante i nostri test abbiamo riportato come il collegamento al PC/Mac da controllare sia risultato sempre immediato e intuitivo. Nel complesso, durante i nostri test abbiamo notato come SupRemo sia riuscito a dimostrarsi all’altezza di tutte le promesse.

La connessione tra i diversi dispositivi è risultata sempre veloce e puntuale, e come ben sa chi ha già avuto esperienza d’uso di questo genere di applicativi, questa è una delle caratteristiche più importanti, insieme all’immediatezza che pure non manca al prodotto.

Per tutte le informazioni su SupRemo vi invitiamo a leggere la nostra recensione; se invece volere correre a scaricarlo, sappiate che è completamente gratuito per l’uso personale, e si scarica da qui.