In AutoGrill ora si può pagare con Telepass Pay

Telepass ha da poco annunciato l’espansione della propria rete di punti di ristoro lungo i tratti autostradali italiani in cui è possibile usufruire del servizio Food & Drink tramite l’app Telepass Pay. Grazie a un nuovo accordo ora sono 175 i punti di ritiro in cui gli automobilisti possono gestire le pause durante i viaggi in autostrada con il sistema di pagamento Telepass Pay anche nei punti vendita Nuova Sidap (Gruppo Autogrill).

Tramite l’app Telepass Pay è infatti possibile acquistare i prodotti e menù e ritirarli comodamente nel punto di distribuzione Click&Good dedicato: si tratta di una modalità completamente cashless e che permette di risparmiare tempo evitando la fila alla cassa. «L’obiettivo di Telepass è semplificare la vita agli automobilisti, dentro e fuori città» ha commentato Luca Daniele, Chief Executive Officer Telepass Pay. «Con l’estensione del servizio Food & Drink in oltre 40 nuovi punti di ristoro, raggiungeremo sempre più persone che, per lavoro o per svago, si trovano spesso a viaggiare in autostrada. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile».

Il servizio Food & Drink è solo uno dei numerosi servizi offerti tramite Telepass Pay nell’ambito della strategia Safe&Clean adottata dal gruppo Telepass. L’obiettivo è di fornire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità, garantendo sia il risparmio di tempo che la massima sicurezza, grazie alla riduzione delle occasioni di contatto per la natura cashless. Tramite l’app, ad esempio, è possibile pagare il rifornimento di carburante o ricaricare l’auto elettrica, prenotare un lavaggio auto o pagare il bollo.

L’elenco completo dei punti vendita Autogrill e Nuova Sidap in cui è disponibile il servizio Food & Drink di Telepass Pay è disponibile al seguente link e sarà aggiornato alla luce dell’eventuale adesione ai servizi di pagamento cashless anche da parte degli altri operatori della ristorazione autostradale che ne faranno richiesta.