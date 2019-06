Sconti lampo Amazon 16 giugno: TaoTronics, RavPower, Anker, Aukey

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

TaoTronics Barcode Scanner Wireless Lettore Codici a Barre 2 in 1 Scanner per Codici a Barre USB 2 in 1 da 2.4Ghz con Processore a 32 Bit, Ricevitore Wireless Portatile, Batteria Interna da 700mAh

RAVPower Caricatore USB da Muro a 3 Porte (30W, 5V/6A), con Output Massima fino a 2.4A, Compatto per iPhone XS XR X 8 7Plus, iPad, Galaxy S9 S8 Note 8 e Altri Dispositivi USB (Nero)

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero

Supporto Auto Smartphone 360 Gradi di Rotazione IZUKU [Garanzia a Vita] Porta Cellulare Auto per telefoni

RAVPower 6 Porte USB Caricatore da Tavolo RP-UC10 (Bianco Grigio)

RAVPower Pannelli Solari Portatili Caricabatterie Solare Portatile da 24W con 3 Porte USB iSmart (21.5-23.5% Conversione Energia Solare, Chip Smart IC, Pieghevole, Impermeabile, 2 Cavi Micro USB)

AUKEY Lampada da Comodino Ricaricabile con 3 Luminosità di Luce Calda e Luce Muliticolore Regolabile RGB Lampada Notturna con Panello di Controllo Tattile a 360 Gradi per Casa o Ufficio [Classe di efficienza energetica A]

RAVPower Caricatore USB per Batterie AA/AAA, Confezione da 8 Batterie AA Ni-MH Ricaricabili, 2600mAh, 1000 Cicli

REYLEO Zaino Uomo Donna per Computer Portatile con Porta USB – Zainetto in Nylon per Uomo Ideale per L’Ufficio ed Il Lavoro Zaino d’ Affari Business Laptop Backpack(26L)

ICZI Hub USB C Adattatore 10-in-1 Tipo c Alluminio con Porta 4K HDMI VGA 4 Porte USB 3.0 Ethernet RJ45 Lettore Schede SD TF PD Tipo C per dell XPS Huawei PC Windows Computer e Altro

Presa Intelligente WiFi Smart Mini Plug Spina Compatibile con Google Home/Amazon Alexa/IFTTT,TECKIN Controllo Remoto Funzione di Temporizzazione Presa Wireless per iOS Android App (2 pezzi)

AUKEY Supporto Cellulare Auto 360 Gradi di Rotazione (Garanzia a Vita) Porta Telefono Auto Universale per iPhone X / 8/7 / 6, Samsung S9 / 8/7, Xiaomi, Huawei e GPS Dispositivi

Techole Hub USB 3.0 Ethernet, 3 Porte USB Hub C In Alluminio Con Adattatore Di Rete LAN Gigabit Ethernet RJ45 Con Adattatore USB C Per Windows XP/Vista/7/8/10, Chromebook Mac e altri dispositivi

RAVPower 2 Pack Extra-Mini Alluminio Caricabatterie Auto 2 Porte, 24W 4.8A, Caricatore USB Universale con Tecnologia iSmart per iPhone 8 X 7 6s 6 Plus iPad Mini Air, Galaxy S7 S6 Edge Plus ect.

Hub USB C, Kameta Tipo C a 4K HDMI, USB 3.0, Type C per Ricarica, Lettore Schede SD/TF per MacBook Pro 2018/2017, Samsung S8/S9, Huawei P20/Mate 10/Mate 20, Dex station

Auricolari Wireless Bluetooth, MIFA Cuffie Wireless Stereo Senza Fili V5,0 Sportivi in Ear con Custodia da Ricarica Microfono Leggeri Hi-Fi Cuffie per Samsung iPhone iPad Huawei Sony HTC, Nero

Rampow Adattatore USB C a USB 3.1 [ OTG ] – 2 Pezzi – Versione LED, Adattatore Tipo-C a USB A Compatibile con MacBook PRO 2018 2017 2016,Nexus 5 X/6P,Samsung S9/S8,Google Pixelbook- Grigio Siderale

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

