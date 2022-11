Cyber Monday, sconto del 70% su Arlo Doorbell, il campanello digitale che chiama il vostro smartphone

Il campanello senza fili Arlo Essential Video Doorbell è in offerta ancora per alcune ore su Amazon: 59,99 euro invece di 199,99 euro.

Questo accessorio per la casa si distingue per un angolo di visione 1:1 e di un ampio campo visivo di 180 gradi che garantiscono una visione integrale delle presone che si presentano davanti alla porta oppure, solo per fare un esempio, dei postini o dei pacchetti che vengono recapitati da corrieri e servizi come Deliveroo o Glovo. Il video a 1080p con HDR e chiara visione notturna permette ai proprietari di casa di avere un completo controllo della propria porta di ingresso anche al buio e in condizioni di scarsa visibilità

Quando viene premuto il tasto di chiamata si attiva una connessione direttamente allo smartphone dell’utente. Sarà quindi sufficiente rispondere alla chiamata per scoprire subito chi è alla porta senza la necessità di un citofono interno. Il campanello consente agli utenti di comunicare con i visitatori alla porta d’ingresso direttamente dallo smartphone, attraverso l’altoparlante e il microfono integrati, permettendo così di rispondere al visitatore, anche se non si riesce a raggiungere fisicamente la porta. Inoltre, quando i visitatori non trovano nessuno, possono lasciare un messaggio vocale ai padroni di casa.

C’è anche una sirena integrata che può essere impostata per un’attivazione automatica o a distanza attraverso lo smartphone, aiuta ad allontanare i visitatori indesiderati. Se si ha una videocamera di sicurezza per esterni di Arlo, gli utenti ricevono un avviso quando il campanello rileva un movimento e possono attivare un video live per scoprire cosa lo ha attivato.

È possibile anche collegare il campanello Arlo alla piattaforma di sicurezza AI SMART (prova di tre mesi inclusa gratis). Il servizio di abbonamento SMART garantisce un rilevamento avanzato e una risposta rapida, offrendo una sicurezza maggiore. Tra le funzioni della piattaforma: archiviazione di video in cloud per 30 giorni, selezione al Rilevamento di persone, animali e veicoli: l’utente può decidere quali alert attivare, Rilevamento antincendio: l’utente ha possibilità di attivare il rilevamento dell’allarme antincendio.

Il campanello Arlo Essential Video Doorbell è compatibile con Assistente Google, Amazon Alexa e SmartThings e può essere collegato ad altri prodotti smart disponibili tra le mura domestiche per l’invio di notifiche.

Questo campanello digitale costerebbe 199,99 euro ma oggi lo comprate a 59,99€