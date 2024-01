Mini batteria cavalletto per smartphone, 10mila mAh, 22,5W a solo 11,40€

Ieri vi abbiamo segnalato una batteria davvero low cost (9,50€, sconto ancora attivo) di Iniu, ma anche oggi il grande produttore cinese di accessori non scherza con questa Powerbank da 10mila mah che costa appena 11,40 € grazie ad uno sconto del 50%.

Questa batteria si distingue in particolare per la potenza in rapporto alle dimensioni. L’uscita di 20W sulla porta USB-C è molto elevata e la rende adatta a ricaricare tutti i dispositivi tascabili che possono venirvi in mente, riuscendo a ripristinarne la carica in tempi molto rapidi.

Con 220W è perfetta in particolare per gli ultimi iPhone con porta USB-C ma può essere utile anche per tanti altri scopi. Ad esempio è in grado di far funzionare perfettamente anche un dispositivo Magsafe che richiede come minimo 15W, potenza che non tutte le batterie sono in grado di fornire.

La porta da 20W funziona anche per la ricarica veloce della batteria. Grazie ad essa non si dovrà attendere molto per ripristinarne interamente la capacità.

Da notare che ci sono anche due porte USB-A da 22,5W che nascondo specificatamente per il mondo Android. Ma sono utili anche per ricaricare altri dispositivi come cuffie e auricolari.

Oltre a questo la batteria (che ha anche un display che ne presenta la capacità residua) ha un gancio che consente di sorreggere il telefono. In questa chiave diventa un pratico cavalletto da sfruttare per guardare un film o fare una chat video.

Questa batteria costa 22,479 € ma oggi il suo prezzo scende del 50% grazie ad un coupon e quindi la pagate 11,40€

Se vi interessa vi conviene comprare alla svelta. I coupon da liquidazione Iniu sono “famosi” per durare pochissimo e sono appena tornati dopo essere esauriti qualche giorno fa.

Click qui per acquistare.