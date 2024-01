Apple Vision Pro, ecco com’è fatta la scatola gigante

Sarà perché ormai siamo abituati agli iPhone, che negli anni hanno via via ridotto le dimensioni della confezione di vendita, ma a giudicare dal primo rendering la scatola di Apple Vision Pro sembra assolutamente in stile Apple, ma molto più grande di quanto forse ci si aspettava.

Finora non erano ancora emersi dettagli sul packaging: la scatola di Apple Vision Pro è stata avvistata per la prima volta in un video di Apple destinato alla formazione dei dipendenti. In questo articolo riportiamo il rendering realizzato da MacRumors a partire dai materiali ufficiali Apple.

Mentre il visore è per Apple il primo dispositivo che inaugura lo spatial computing, la confezione di vendita mantiene il classico stile di packaging e design classisi del marchio.

Il rendering mostra il visore con fascia singola con a lato una grande scatola di forma grossomodo cubica: nel lato superiore è mostrato il lato frontale di Vision Pro. Invece ai quattro lati troviamo il logo Apple oppure il logo seguito dalla scritta Vision Pro.

Come avviene per iPhone e MacBook anche la scatola di Vision Pro si apre sollevando la parte superiore. Le dimensioni generose del packaging sono necessarie per ospitare il visore, la fascia singola Solo Knit, la fascia doppia Dual Loop, un Light Seal più due cuscinetti per Lightseal, una batteria esterna, un cavo di ricarica USB-C una copertura per la parte frontale del visore, un alimentatore infine un panno per lucidare il visore.

Purtroppo qui manca l’apprezzata maniglia che Apple impiega nelle confezioni di MacBook, Mac Studio e non solo. Per chi acquisterà il visore in un negozio Apple Store gli addetti Apple prepareranno la scatola inserendo inserti Lightseal personalizzati e, se necessario, lenti Zeiss con prescrizione oculistica.

Per capire meglio cosa offre Vision Pro è disponibile un video tour guidato di Apple: ne abbiamo parlato in questo articolo. Invece per sapere com’è fatto e funziona rimandiamo a questo articolo di macitynet.