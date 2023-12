Batteria tuttofare con funzione StandBy, 10mila mAh a solo 49 €

Batteria per la ricarica di iPhone ma anche supporto da tavolo perfetto per la funzione StandBy di iOs 7. È la batteria Magsafe di Ugreen che comprate in sconto a 49€ grazie ad un coupon del 50%.

Questa batteria offre, in primo luogo, 10mila mAh di energia di riserva per iPhone. Permette quindi la ricarica per un paio di volte di un qualunque iPhone e la consente sfruttando la connessione magnetica e la funzione wireless. Si applica infatti al dorso dell’iPhone e trasferisce energia a 7,5W.

Offre anche due porte una USB-C 20W, perfetta per ricaricare velocemente un iPhone e una porta USB-A che offre la ricarica a 22,5W attraverso la porta USB-A per altri dispostivi diversi da iPhone.

ll vantaggio principale di questa batteria di Ugreen è che funziona anche come supporto. Una volta applicato il telefono lo sorregge in posizione verticale per poterlo usare come schermo per la visualizzazione di serie Tv o per filmati o magare per le videoconferenze.

Una volta posizionato iPhone invece che in verticale in orizzontale, se lo state ricaricando, iPhone passa in modalità StanBy. L’iPhone si trasforma così in in una sveglia da mettere sul comodino. In alternativa lo si può usare per mostrare le foto, specifici widget, come detto, oppure per controllare le attività in tempo reale a tutto schermo.

Questa batteria tuttofare costerebbe 70€ ma se applicate il coupon sconto che trovate incluso nella pagina il prezzo scende a 49€.