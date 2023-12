Seat, 39000 pannelli solari per triplicare la produzione di rinnovabili

SEAT ha annunciato che triplicherà la sua capacità di produzione autonoma di energia rinnovabile con 39.000 nuovi pannelli solari. L’ampliamento di SEAT al Sol, l’impianto fotovoltaico dell’azienda, comprenderà l’installazione di pannelli solari distribuiti su un’estensione di 233.000 metri quadrati nei suoi tre stabilimenti di produzione: Martorell, El Prat e Barcellona.

L’azienda sottolinea lo sforzo di decarbonizzare i propri processi produttivi e rafforzare l’impegno verso una mobilità più sostenibile.

Il nuovo impianto fotovoltaico di SEAT al Sol 2, in termini di autoconsumo, sarà uno dei più grandi in Europa. L’installazione di pannelli solari offrirà ulteriori 21 megawatt (MW) di potenza, autogenerando circa 29 gigawattora (GWh) di energia pulita all’anno, sufficiente per caricare completamente 500.000 CUPRA Born. Questa energia pulita si affiancherà all’utilizzo di elettricità verde certificata proveniente da fonti esterne in tutte le strutture dell’azienda, senza generare emissioni di CO2.

Si tratta di un ampliamento di SEAT al Sol, progetto attivo dal 2013, che rimarrà sempre operativo. L’impianto, che dispone di un totale di 53.000 pannelli sui tetti delle officine e dei magazzini delle auto prodotte presso lo stabilimento di Martorell, offre 11 megawatt (MW) di potenza e genera 17 GWh di energia pulita ogni anno. SEAT al Sol 2, il progetto solare dell’azienda, offrirà un totale di 32 megawatt (MW) di potenza e produrrà in maniera autonoma 46 gigawattora (GWh) di energia rinnovabile all’anno.

L’avvio del servizio dei nuovi impianti fotovoltaici, che saranno sviluppati in collaborazione con CONECTA2 ENERGÍA, società spagnola indipendente di trading energetico, è previsto per il 2024. Oltre all’installazione diffusa nei tre stabilimenti produttivi, SEAT al Sol 2 si estenderà anche ai parcheggi per i dipendenti situati intorno a Martorell, massimizzando l’uso dei pannelli solari per la produzione di energia sostenibile.

Lo stabilimento di Martorell, che quest’anno celebra il 30° anniversario, produrrà auto completamente elettriche per CUPRA e Volkswagen a partire dal 2025.

