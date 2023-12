In nuovo spot Apple la funzione ritratti di iPhone 15

Apple ha condiviso un nuovo spot dedicato all’iPhone 15, pensato per evidenziare alcune peculiarità della fotocamera, come ad esempio la funzione che ora rende più facile scattare ritratti con un livello superiore di dettagli, anche con poca luce, e la funzionalità – oggetto dello spot – che permette di mettere a fuoco un soggetto nella fase di editing.

Nello spot si vede quella che sembra una band al lavoro sulla potenziale copertina per un loro nuovo album; un membro del gruppo usa l’iPhone per modificare una foto del trio, passa il telefono alla componente femminile del gruppo e quest’ultima usa la funzione che consente di regolare il controllo della profondità nei ritratti per regolare il livello di sfocatura e mettere lei stessa in primo piano. La donna ridà il telefono all’uomo e questo regola il controllo per fare in modo che sia lui quello visibile, sfocando gli altri componenti del gruppo.

I due “discutono” su quali sia lo scatto migliore (ognuno vorrebbe in realtà sé stesso in primo piano), e un certo punto coinvolgono Brian, il terzo membro della band, chiedendo quale sia secondo lui l’effetto migliore, e ovviamente quest’ultimo dà priorità al suo volto, sfuocando gli altri due.

La funzione che mostra Apple permette di modificare il soggetto (o punto di messa a fuoco) di un ritratto grazie al controllo della messa a fuoco. Quando si seleziona un nuovo soggetto, la sfocatura si regola automaticamente per rendere il soggetto nitido e a fuoco, ed è disponibile sui telefoni più recenti con iOS 16 e seguenti.

