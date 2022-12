Sconto di 50€ sui Bose Quietcomfort Earbuds II, il Natale più silenzioso del mondo

Se volete regalarvi o regalare un Natale… silenzioso c’è l’occasione giusta: Amazon offre in sconto del 18% gli auricolari Bose Quietcomfort Earbuds II a 246,99€.

Di questo accessorio abbiamo detto tutto nel corso della nostra recensione pubblicata qualche tempo fa. Qui sottolineiamo unicamente l’aspetto principale: non esiste sul mercato ad oggi un solo paio di auricolari capaci di cancellare il rumore come sono capaci di fare i Bose Quietcomfort Earbuds II. Indossandoli, in pratica, potrete isolarvi completamente dall’ambiente che ci circonda; anche i suoni più difficili da sopprimere come le voci umane e i suoi a frequenza variabile verranno coperti e basterà un po’ di musica anche a basso volume per eliminarli del tutto. Da questo punto di vista sono certamente migliori degli Airpods Pro.

Rispetto alla prima versione suonano anche meglio e hanno dimensioni più contenute. Anche la scatola di ricarica è più piccola della precedente. Complessivamente si tratta dunque di eccellenti auricolari capaci di competere con tutti i migliori sotto tutti i punti di vista e non solo dei migliori auricolari antirumore oggi in commercio. Hanno ad esempio anche una valida applicazione che permette di modulare le funzioni e un sistema di controllo del volume direttamente sulla touchpad.

Nei confronti degli Airpods Pro perdono il confronto (per scelta di Apple) nell’integrazione con il sistema operativo e per la mancanza di funzione di audi spaziale. Ma al prezzo di oggi risultano un’eccellente alternativa ad ogni concorrente inclusi anche gli Airpods Pro (che oltre al resto al momento non sono ordinabili)

Il prezzo di listino dei Bose Quietcomfort Earbuds II sarebbe di 299,99€. Oggi Amazon li sconta del 18% e li potete quindi comprare a 246,99€. La spedizione è immediata e arrivano domani