Sconto su Bose QuietComfort Earbuds, i migliori auricolari antirumore al mondo a 249,90

Se volete i migliori auricolari antirumore del mondo, oggi trovate in offerta i Bose QuietComfort Earbuds. Si tratta di una promozione che permette di avere un ribasso a 249 euro invece che 279,99 euro per questi accessori che Macitynet ha recensito qui giudicandoli, appunto, i migliori in assoluto nella loro categoria.

Stiamo parlando di auricolari full wireless capaci di sopprimere in maniera straordinariamente efficiente il rumore. Usando una applicazione dedicata consentono di regolare su dieci livelli il sistema di cancellazione ed eventualmente anche di applicare una particolarmente funzionale modalità trasparenza. Sono ovviamente in grado di sfruttare tutte le particolarità della tecnologia Bluetooth 5.0: si abbinano automaticamente, si spengono e si accendono togliendoli o indossandoli, hanno una lunga durata e la confezione di trasporto e ricarica è relativamente piccola. In conseguenza della elevata efficacia del sistema antirumore e della buona qualità musicale, sono leggermente più grandi di altri modelli concorrenti.

Una volta messi a confronto con gli AirPods Pro perdono in fatto di dimensioni e di peso e (ovviamente) nella capacità di essere perfettamente integrati nel sistema operativo di Apple , ma vincono su tutto il resto e in particolare nella menzionata soppressione del rumore.

Questi articolari costano 279,99 euro, ma Amazon li offre in sconto a 249,99 euro. Un prezzo molto allettante se volete avere i migliori al mondo nel campo della cancellazione del rumore ambientale.

